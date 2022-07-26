الثلاثاء، ٢٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٦ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
أسعار العملات والمعادن والنفط في تعاملات مساء اليوم
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اقتصادية

أسعار العملات والمعادن والنفط في تعاملات مساء اليوم

أسعار العملات والمعادن والنفط في تعاملات مساء اليوم
٠٨:٣٠:٥٢ م، الثلاثاء، ٢٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٦ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

نشرت وكالة الأنباء الرسمية “واس”، النشرة الاقتصادية اليومية لأسعار العملات والمعادن والنفط.

ووفق “النشرة الاقتصادية”، بلغ سعر صرف العملات مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي:

الريال السعودي 3.75.

الدرهم الإماراتي 3.67.

الدينار البحريني 0.37.

الريال العماني 0.38.

الريال القطري 3.64.

الدينار الكويتي 0.30.

الجنيه المصري 18.96.

اليورو 0.98.

الجنيه الإسترليني 0.83.

اليوان الصيني 6.76.

وتناولت النشرة أسعار المعادن الثمينة، وبلغ سعر كل من:

الذهب 1716.1 دولارًا أمريكيًا للأوقية.

الفضة 18525 دولارًا للأوقية.

البلاتينيوم 861.1 دولارًا للأوقية.

البلاديوم 1992.62 دولارًا للأوقية.

وفي شأن النفط، بلغت الأسعار لكل من:

برنت 104.34 دولارات أمريكية.

نايمكس خفيف 95.1 دولارًا.

نفط الغاز 1041.25 دولاراً.

الغاز الطبيعي 8912 دولارًا.

غاز البروبان 5400 دولار.

الكلمات الدلالية:
اسعار العملات المعادن النفط واس

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