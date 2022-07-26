الثلاثاء، ٢٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٦ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
بنك الرياض يعلن عن بدء التقديم على برنامج «إقدام».. الشروط والرابط
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فرص

بنك الرياض يعلن عن بدء التقديم على برنامج «إقدام».. الشروط والرابط

بنك الرياض يعلن عن بدء التقديم على برنامج «إقدام».. الشروط والرابط
٠٨:٣١:٥٣ م، الثلاثاء، ٢٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٦ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن بنك الرياض  عبر موقعه الرسمي بوابة التوظيف، عن بدء التقديم على برنامج إقدام لحملة البكالوريوس والماجستير في ( الرياض )، واشترطت ان يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.

مسمى البرنامج:-

– برنامج إقدام.

عن البرنامج:-

– إقدام هو برنامج جديد مصمم للسعوديين بمختلف أنواعهم الذين ينوون ممارسة مهنة في بنك الرياض مثل البرنامج يحمل مسار التعلم السريع والتنمية ، وفرص غير محدودة ومتقدمة

الشروط المطلوبة:-

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– درجة بكالوريوس أو ماجستير في (إدارة الأعمال، تكنولوجيا المعلومات) أو أي تخصص ذي صلة.

– إتقان اللغة الإنجليزية

– الالتزام بدوام كامل.

موعد التقديم:-

– متاح التقديم من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1443/12/27هـ الموافق بالميلادي 2022/07/26م، ويستمر التقديم حتى يتم الإكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:-

عبر موقع بنك الرياض :اضغط هنا

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