بنك الرياض يعلن عن بدء التقديم على برنامج «إقدام».. الشروط والرابط
تواصل- فريق التحرير:
أعلن بنك الرياض عبر موقعه الرسمي بوابة التوظيف، عن بدء التقديم على برنامج إقدام لحملة البكالوريوس والماجستير في ( الرياض )، واشترطت ان يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.
مسمى البرنامج:-
– برنامج إقدام.
عن البرنامج:-
– إقدام هو برنامج جديد مصمم للسعوديين بمختلف أنواعهم الذين ينوون ممارسة مهنة في بنك الرياض مثل البرنامج يحمل مسار التعلم السريع والتنمية ، وفرص غير محدودة ومتقدمة
الشروط المطلوبة:-
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– درجة بكالوريوس أو ماجستير في (إدارة الأعمال، تكنولوجيا المعلومات) أو أي تخصص ذي صلة.
– إتقان اللغة الإنجليزية
– الالتزام بدوام كامل.
موعد التقديم:-
– متاح التقديم من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1443/12/27هـ الموافق بالميلادي 2022/07/26م، ويستمر التقديم حتى يتم الإكتفاء بالعدد المطلوب.
طريقة التقديم:-
عبر موقع بنك الرياض :اضغط هنا