الثلاثاء، ٢٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٦ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
توضيح من المياه الوطنية بشأن ملابسات ارتفاع الفاتورة لأسرة في الدمام
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محليات

توضيح من المياه الوطنية بشأن ملابسات ارتفاع الفاتورة لأسرة في الدمام

توضيح من المياه الوطنية بشأن ملابسات ارتفاع الفاتورة لأسرة في الدمام
٠٨:٢٥:٢١ م، الثلاثاء، ٢٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٦ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

ردت شركة المياه الوطنية، على ما أثاره أحد عملائها في الدمام، ونشرته قناة “الإخبارية” من عدم تجاوب الشركة معه.

وأوضحت الشركة في بيان أذاعته القناة، أن العميل الذي يسكن حاليا في العقار ما يقرب من 10 سنوات لم ينقل ملكية حساب المياه إليه ولم يحدث بياناته لتفعيل التسوية الخاصة بالتسريبات، ولم يوفر المستندات الخاصة بذلك حتى تاريخه”.

وأضافت الشركة، أنها وجهت العميل بضرورة إجراء كشف ومعالجة تسربات العقار لاستمرار الاستهلاك بالارتفاع، ولم يقم العميل بفحص العقار ومعالجة التسربات الداخلية إلا في 2021 .

وأكدت على أن الاستهلاك عاد إلى وضعه، مع استمرار صدور الفواتير الشهرية وشمولها للمديونيات السابقة.

الكلمات الدلالية:
أسرة الدمام الدمام المياه الوطنية فاتورة المياه

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