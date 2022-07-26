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بتوجيهات كريمة.. إجراء عملية فصل التوأم السيامي اليمني «مودة ورحمة» الخميس المقبل
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بتوجيهات كريمة.. إجراء عملية فصل التوأم السيامي اليمني «مودة ورحمة» الخميس المقبل

بتوجيهات كريمة.. إجراء عملية فصل التوأم السيامي اليمني «مودة ورحمة» الخميس المقبل
٠٧:٤٨:٣٣ م، الثلاثاء، ٢٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٦ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- تقرر الخميس المقبل إجراء عملية فصل التوأم السيامي اليمني “مودة ورحمة” من محافظة عدن، وذلك بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني بالرياض.

جاء ذلك في تصريح صحفي لمعالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، متوقعاً أن تستغرق العملية الجراحية قرابة 11 ساعة، مبيناً أنها ستُجرى على 6 مراحل، يشارك فيها 28 طبيبًا وأخصائيًا، إلى جانب الفنيين وكوادر التمريض، مضيفاً معاليه أن التوأم السيامي اليمني هما من الإناث، ووُلِدتَا ملتصقتين بأسفل الصدر والبطن، وبحسب الفحوصات تشتركان بالكبد والأمعاء، واشتباه باشتراكهما بغشاء القلب.

ورفع الدكتور الربيعة باسمه ونيابة عن أعضاء الفريق الطبي والجراحي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الدعم الكبير الذي يلقاه الفريق الطبي والقطاع الصحي في المملكة من القيادة الحكيمة واللفتات الإنسانية النبيلة التي يقدمانها للمحتاجين في كل مكان وزمان.

الكلمات الدلالية:
التوأم السيامي اليمن خادم الحرمين عملية جراحية

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