كل ما تريد معرفته عن «منصة جدارة» .. أهدافها وآلية التسجيل وشروط التقديم على الوظائف

تواصل – فريق التحرير:

تشهد منصة جدارة إقبالا من المواطنين في المملكة، وذلك من أجل التسجيل والتقديم على الوظائف التي يتم الإعلان عنها من قبل الجهات الحكومية.

وتصدرت منصة جدارة الترند في المملكة خلال الساعات الماضية، نتيجة عمليات البحث من المواطنين لآلية وطبيعة وشروط التقديم على الوظائف والتسجيل في المنصة.

وتستهدف منصة جدارة، صنع مسار موحد للمواطني للراغبين في التقدم للوظائف الحكومية وتلبية احتياجات سوق العمل المحلي من الكفاءات الوطنية في مختلف المجالات.

خطوات التسجيل في منصة جدارة

– إنشاء حساب خاص للمستخدم عبر منصة جدارة.

– تسجيل كافة البيانات الشخصية .

– إدخال جميع البيانات لإنشاء سيرة ذاتية .

– إدخال بيانات تثبت حصول الشخص على مؤهل علمي يضمن حصوله على وظيفة تتناسب مع مؤهلاته الشخصية.

– القيام بعملية التصفح والبحث في المنصة عن الإعلانات والوظائف الشاغرة المطابقة للفرص والتقدم لها.

– متابعة نتائج الترشيح ضمن الإطار الزمني المحدد والمراقبة المستمرة لها.

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شروط التقديم على وظائف جدارة

– يشترط توفر حساب خاصة بمنصة جدارة .

– اتباع خطوات التسجيل وأهمها خطوة التحقق من الشهادة.

– تأكيد موثوقية البيانات في النظام الإلكتروني لمنصة جدارة.

– أن يكون المتقدم عبر منصة جدارا مواطناً من أب وأم سعوديين.

– أن يكون المسجل حاصل على درجة البكالوريوس أو أعلى.

– ألا يشغل المتقدم أي منصب عام وقت تقديم الطلب.

– الالتزام بتوفير جميع المستندات التي تطلبها منصة جدارة إلكترونياً وتعبئتها في الحقول المخصصة لذلك.

– أن تكون الوظيفة المطلوبة متاحة ومُعلن عنها، وأن تتماشى مع أوراق الاعتماد الأكاديمية التي يحملها المواطن المتقدم للوظيفة.

ماذا تعرف عن منصة جدارة ؟

تعدُّ منصة جدارة، إحدى المنظومات الإلكترونية المتكاملة التي تم إنشاؤها قبل سنوات من أجل إيجاد مسار موحد للراغبين في التقدم للوظائف التي يتم الإعلان عنها من قِبل الجهات الحكومية السعودية.

وقد تم في عام 1433 هـ إنشاء نظام الجدارة، والتي وفرت عددًا كبيرًا من فرص العمل في الحكومة، والتي تتناسب مع مؤهلات وخبرات العديد من المواطنين في المملكة، ويتم من خلالها التسجيل من خلال آلية خاصة.

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