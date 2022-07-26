صفارات الإنذار تدوي بعاصمة تايوان ومناورات عسكرية وسط مخاوف بتحرك صيني

تواصل ـ فريق التحرير:

دوت منذ ساعات صفارات الإنذار في مدينة تايبيه بتايوان بعد حديث واحتمالات عن الغزو الصيني للجزيرة.

وبدأت السلطات التايوانية بعمل فرضيات وقوع حرب على بلادهم وتدريبات للمواطنين على الإخلاء والاختباء في الملاجئ لحظة وقوع غارات جوية أو اجتياح صيني لأراضيهم.

كما تحركت تدريبات “هان كوانج” العسكرية، وهي أكبر مناورات بحرية وجوية سنوية لصد هجوم مفترض؛ بشأن إجراءات بكين للرد على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للجزيرة الشهر المقبل.

واشتركت 20 سفينة حربية، بينها فرقاطات ومدمرات، في عملية بحرية لاعتراض ومهاجمة قوة غازية محتملة قبالة الساحل الشمالي الشرقي لتايوان بينما شنت أساطيل من مقاتلات “إف-16” ومقاتلات تشينج-كو المصنعة محليا غارات جوية.

وانطلقت التدريبات العسكرية بحضور رئيسة تايوان تساي إينج-وين، وهي على متن مدمرة تابعة للبحرية، وذلك للمرة الثانية فقط خلال أعوام حكمها الستة، وأشادت بإرادة الجيش وتصميمه على الدفاع عن الجزيرة.

وشوهدت تساي على متن مدمرة صواريخ من طراز كيد الأميركية، راسية قبالة ساحل مدينة سواو وهي ترتدي ملابس مموهة وتحيي الجنود.