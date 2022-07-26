مأساة.. حاول التقاط «سلفي» مع الطائرة فأطاحت الهليكوبتر برأسه (صور)

تواصل- وكالات:

لقى سائح بريطانى شاب في اليونان مصرعه بطريقة مروعة، بعدما حاول التقاط صورة سيلفي مع طائرة هليكوبتر في وضع التشغيل.

وتحول الشاب إلى أشلاء بواسطة شفرات طائرة الهليكوبتر أمام شقيقه فى مهبط للطائرات اليونانية.

وكان الشاب البالغ من العمر 21 عامًا، يغادر الطائرة في المطار الخاص، مع ثلاثة سياح، بينهم شقيقه، بعد رحلة من ميكونوس إلى أثينا اشتراها لهم أهلهم الأثرياء.



وبحسب ما ورد فى تقرير لصحيفة “ديلى ميل” البريطانية، سار الشاب خلف المروحية Bell 407 بينما كانت محركاتها لا تزال تعمل والتى قطعت رأسه بواسطة دوار ذيل الطائرة بينما كان شقيقه المرعوب يراقب المشهد أثناء التوقف قبل أن تتجه طائرتهم الخاصة إلى إنجلترا.

فيما تم القبض على الطيار بتهمة القتل غير العمد، كما احتجزت الشرطة اثنين من الفنيين الميدانيين، بينما يحقق المحققون فى ملابسات الحادث.

وقال مصدر في الشرطة لصحيفة محلية ” نحن نتحدث عن مأساة غير مسبوقة لم يكن ينبغي أن تحدث أبدًا”، ويجرى التحقيق في السبب، لكن لا يزال من غير الواضح سبب حدوث ذلك أو السماح بحدوثه عندما تشكل ريش الدوار مثل هذا الخطر الواضح”.

وكانت مروحية ثانية تقل والدى الضحية في الخلف، مما أجبر الطيار الذى هبط وشاهد الحادث الصادم على الاتصال اللاسلكي بزميله وتحذيره مما حدث.