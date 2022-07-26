الأرصاد تحذر من خطورة السيول المنقولة.. حالة ماطرة التزموا بالتعليمات

تواصل – فريق التحرير:

حذر المركز الوطني للأرصاد من خطورة السيول المنقولة، خاصة في ظل الحالة المطرية التي تشهدها العديد من المناطق.

وقال المركز في تغريدة عبر “تويتر”: “السيول المنقولة تتطلب الحذر خاصة في المناطق غير المتأثرة بالحالة الماطرة وقد تكون مجرى للسيول، وننبه الجميع على الحرص باتباع تعليمات الجهات المعنية والاستفادة من معلومات الطقس أولاً بأول؛ لاختيار الزمان والمكان المناسبين”.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وتشمل الحالة الأجزاء الساحلية (جدة، الليث، القنفذة) كما لاتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من مناطق الرياض والشرقية وطقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.