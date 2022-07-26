الثلاثاء، ٢٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٦ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
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النيابة العامة : تغليظ عقوبة الجرائم المعلوماتية في 4 حالات

النيابة العامة : تغليظ عقوبة الجرائم المعلوماتية في 4 حالات
٠٦:٣٣:٢٤ م، الثلاثاء، ٢٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٦ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أكدت النيابة العامة على أن توافر الظروف المشددة لعقوبة جرائم المعلوماتية طبقاً للمادة (٨) يُصعّد جسامة الأفعال المرتكبة ويُرتب عقوبات أشد وأغلظ.

وحددت النيابة بأنه لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الآتية:

1 ـ ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة.

2 ـ شغل الجاني وظيفة عامة، واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكابه الجريمة مستغلا سلطاته أو نفوذه.

3 ـ التغرير بالقصر ومن في حكمهم، واستغلالهم.

4 ـ صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بحق الجاني في جرائم مماثلة.

الكلمات الدلالية:
أفعال مرتكبة النيابة العامة جرائم المعلوماتية ظروف مشددة

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