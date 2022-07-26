الثلاثاء، ٢٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٦ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
لم تحدث منذ سنوات طويلة.. ظواهر جوية نادرة في الكويت الأيام القادمة
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دولي

لم تحدث منذ سنوات طويلة.. ظواهر جوية نادرة في الكويت الأيام القادمة

لم تحدث منذ سنوات طويلة.. ظواهر جوية نادرة في الكويت الأيام القادمة
٠٦:٥٠:٢٩ م، الثلاثاء، ٢٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٦ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

كشف خبير الأرصاد الجوية الكويتي عيسى رمضان، عن ظواهر جوية نادرة متوقعة في الأيام المقبلة على البلاد.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة القبس الكويتية، قال “رمضان”، إن أيام المرزم الرطبة تبدأ الخميس المقبل الموافق 28 يوليو الجاري، وتنتهي أيام الجوزاء الثانية.
وتابع : ندخل أيام ترتفع فيها الرطوبة النسبية ودرجات الحرارة قبل ظهور نجم سهيل في نهاية شهر أغسطس المقبل”.

وتوقع خبير الأرصاد، امتداد كتلة هوائية رطبة جداً خلال الأيام المقبلة من بحر العرب والخليج العربي، تصاحبها سحب متفرقة قد تكون ركامية رعدية أحيانا.

وأوضح إلى أنه ولسنوات طويلة لم تتكون سحب كهذه أو فرص لهطول أمطار في هذا الوقت من فصل الصيف إلا نادراً،.

كما نوه  أنه من المتوقع أن ترتفع الرطوبة النسبية وتتحول الرياح للجنوب الشرقي من مساء الأربعاء وتزيد الرطوبة من نهار الخميس وتستمر لمدة أسبوع تقريبا، مصحوبة بطقس حار رطب مرهق وغائم جزئيًا.

وأشار إلى فرصة لبعض الأمطار المتفرقة التي قد تكون رعدية أحيانا في بعض المناطق، حيث تبدأ هذه الفرصة من الجمعة وتستمر لعدة أيام وتنخفض أيضاً الرؤية الأفقية بسبب الضباب.

الكلمات الدلالية:
الارصاد الكويت طقس الكويت ظاهرة نادرة

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