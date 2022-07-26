الثلاثاء، ٢٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٦ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
شاهد.. حوت ضخم يقفز بشكل مرعب على قارب صيد ويصيب أحد الركاب
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منوعات

شاهد.. حوت ضخم يقفز بشكل مرعب على قارب صيد ويصيب أحد الركاب

شاهد.. حوت ضخم يقفز بشكل مرعب على قارب صيد ويصيب أحد الركاب
٠٦:٠٢:١١ م، الثلاثاء، ٢٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٦ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو نشرته وسائل إعلام أمريكية، يوثق لحظة هجوم حوت أحدب ضخم على قارب صيد صغير، بشكل غريب.

وهاجم الحوت القارب قبالة ساحل بليموث في ولاية ماساشوستس الأمريكية، ما أثار الرعب لدى المتواجدين علىا لقارب، فضلًا عن إصابة احدهم.

ويظهر الفيديو، الكائن العملاق وهو يقفز عاليا ويهبط فوق القارب، قرب شاطئ وايت هورس، لكن الحادث المخيف مر بسلام.

وأوضح مسؤول المرسى تشاد هنتر أن الحوت لم يصب بأذى، مضيفا: “كان من الممكن أن يحدث ما هو أسوأ بكثير”.

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