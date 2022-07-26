الثلاثاء، ٢٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٦ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
الرئاسة الروسية تعلق على إحباط اختطاف مقاتلات روسية.. ما القصة؟
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دولي

الرئاسة الروسية تعلق على إحباط اختطاف مقاتلات روسية.. ما القصة؟

الرئاسة الروسية تعلق على إحباط اختطاف مقاتلات روسية.. ما القصة؟
٠٥:٥٨:٤٣ م، الثلاثاء، ٢٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٦ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل-فريق التحرير :

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الكرملين يثمن عاليا إجراءات الأجهزة الخاصة الروسية، التي أحبطت عمل الاستخبارات العسكرية الأوكرانية لاختطاف مقاتلات روسية.

وقال بيسكوف للصحفيين: ” .. هناك الكثير من المعلومات. بالطبع، هذا عمل فعال للغاية يقوم به ضباط مكافحة التجسس لدينا. لذلك، مثل هذا التقييم يثمن عاليا”.

وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أمس الإثنين، عن إحباط عملية للاستخبارات العسكرية الأوكرانية، كانت تهدف لتجنيد طيارين روس واختطاف مقاتلات.

وبحسب جهاز الأمن الفيدرالي الروسي فإن الاستخبارات الأوكرانية كانت تعمل بالتنسيق مع استخبارات بلدان حلف شمال الأطلسي، وقدمت الاستخبارات البريطانية الدعم الرئيسي في هذه العملية.

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا اختطاف مقاتلات الرئاسة الروسية مقاتلات روسية

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