لأول مرة منذ هزيمة 2020.. ترامب يعود لواشنطن

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يعتزم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب العودة إلى واشنطن، الثلاثاء، لأول مرة منذ غادر البيت الأبيض.

ويبدو أن ترامب يخطط للفوز بالرئاسة عام 2024، وذلك بعد الكشف عن نيته في إلقاء خطاب أمام “معهد أميركا فيرست بوليسي”.

وما زال ترامب يردد إلى الآن في خطاباته على أن الفوز الانتخابي سرق منه عام 2020، لكن الناطق باسم “معهد أميركا فيرست بوليسي” أشار إلى أن ترامب سيتطلع إلى الأمام.

وعادة ما يحتوي خطاب ترامب على مزيج ملتهب من القومية اليمينية والخطاب المناهض للهجرة ونظريات المؤامرة المرتبطة بالانتخابات.