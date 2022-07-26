الثلاثاء، ٢٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٦ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
لأول مرة منذ هزيمة 2020.. ترامب يعود لواشنطن
هيئة الحكومة الرقمية تعلن توفر وظائف شاغرة.. التفاصيل ورابط التقديم
تشمل 1000 رحلة.. شركة طيران ألمانية تلغي جميع الرحلات الجوية
المجر تجدد رفضها لخطة الاتحاد الأوروبي بشأن الغاز الروسي
«الحربي»: تحديث جديد لهواتف الآيفون يعالج 39 نقطة ضعف
أوروبا تتصدر.. أكثر 10 دول استهلاكًا للقهوة في العالم

دولي

لأول مرة منذ هزيمة 2020.. ترامب يعود لواشنطن

لأول مرة منذ هزيمة 2020.. ترامب يعود لواشنطن
٠٥:٥٦:٢١ م، الثلاثاء، ٢٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٦ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل ـ فريق التحرير:

يعتزم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب العودة إلى واشنطن، الثلاثاء، لأول مرة منذ غادر البيت الأبيض.

ويبدو أن ترامب يخطط للفوز بالرئاسة عام 2024، وذلك بعد الكشف عن نيته في إلقاء خطاب أمام “معهد أميركا فيرست بوليسي”.

وما زال ترامب يردد إلى الآن في خطاباته على أن الفوز الانتخابي سرق منه عام 2020، لكن الناطق باسم “معهد أميركا فيرست بوليسي” أشار إلى أن ترامب سيتطلع إلى الأمام.

وعادة ما يحتوي خطاب ترامب على مزيج ملتهب من القومية اليمينية والخطاب المناهض للهجرة ونظريات المؤامرة المرتبطة بالانتخابات.

الكلمات الدلالية:
انتخابات 2024 ترامب نظريات المؤامرة ولاية أمريكية

مواد ذات صلة

المزيد
تخفيف العقوبة ضد رجل شرطة إلى السجن 882 عاماً

تخفيف العقوبة ضد رجل شرطة إلى السجن 882 عاماً

منذ 10 سنوات
تضارب تصريحات المسؤولين يعقّد لغز الطائرة الماليزية

تضارب تصريحات المسؤولين يعقّد لغز الطائرة الماليزية

منذ 8 سنوات
فضيحة لرئيس استخبارات ميليشيا «الحوثي».. ترتبط بـ«صالح»

فضيحة لرئيس استخبارات ميليشيا «الحوثي».. ترتبط بـ«صالح»

منذ 5 سنوات
تحقيقات واسعة في «المارينز» بعد وفاة مجند مسلم وتعذيب آخر

تحقيقات واسعة في «المارينز» بعد وفاة مجند مسلم وتعذيب آخر

منذ 6 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *