تشمل 1000 رحلة.. شركة طيران ألمانية تلغي جميع الرحلات الجوية

تواصل – وكالات :

بسبب الإضراب التحذيري لعمال الأطقم الأرضية في ألمانيا، المقرر غدا الأربعاء، ألغت شركة “لوفتهانزا” للطيران برنامج رحلاتها بالكامل تقريبا في مراكزها الألمانية في فرانكفورت وميونخ، حسبما أعلنت الشركة اليوم الثلاثاء في فرانكفورت.

وبحسب بيانات الشركة، ستبدأ الإلغاءات اعتبارا من اليوم الثلاثاء حتى الجمعة المقبلة، موضحة أن الإلغاءات ستشمل أكثر من ألف رحلة كان من المفترض أن يكون على متنها 134 ألف مسافر.

وإلى جانب محاور الشركة في مطاري فرانكفورت وميونخ، ستتأثر أيضا رحلات الشركة في مطارات دوسلدورف وهامبورج وبرلين وبريمن وهانوفر وشتوتجارت وكولونيا. وعادة ما يكون لمجموعة “لوفتهانزا” وحدات عمل أصغر هناك تقدم خدمات للمجموعة ولشركات طيران أخرى.

وكانت نقابة “فيردي” الألمانية للعاملين في قطاع الخدمات قد دعت أمس الاثنين ما يقرب من 20 ألف موظف من الأطقم الأرضية لدى “لوفتهانزا” إلى إضراب تحذيري لمدة يوم واحد. وتشمل الأطقم الأرضية عاملين من الفنيين واللوجستيين، وبدون خدماتهم لا تستطيع الطائرات الإقلاع.

ورفضت “فيردي” العرض الأول من “لوفتهانزا” بشأن الأجور، لكنها وافقت على مواصلة المفاوضات في 3 و 4 أغسطس المقبل. وبحسب بيانات النقابة، عرضت الشركة مبالغ ثابتة في زيادة الأجور خلال مهلة 18 شهرا.