هيئة الحكومة الرقمية تعلن توفر وظائف شاغرة.. التفاصيل ورابط التقديم

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أعلنت هيئة الحكومة الرقمية عبر موقعها الرسمي عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف التخصصات، واشترطت الهيئة أن التقديم متاح للمواطنين فقط وفق الشروط والمؤهلات الوظيفية التالية.

المسميات الوظيفية