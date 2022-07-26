هيئة الحكومة الرقمية تعلن توفر وظائف شاغرة.. التفاصيل ورابط التقديم
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت هيئة الحكومة الرقمية عبر موقعها الرسمي عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف التخصصات، واشترطت الهيئة أن التقديم متاح للمواطنين فقط وفق الشروط والمؤهلات الوظيفية التالية.
المسميات الوظيفية
مدير عام معمارية الأعمال وتصميم الخدمات
الهدف الوظيفي:
الإشراف على وضع الخطط اللازمة لدراسة احتياجات السوق للأعمال والخدمات وتصميم استراتيجية الخدمات الخاصة بالهيئة وتطويرها مع الأخذ بعين الاعتبار أولويات المستخدمين وضمان مراجعة أداء الخدمات المقدمة من الهيئة والتعاون مع فرق معمارية الأعمال وتصميم الخدمات لتطبيق التغييرات اللازمة لرفع كفاءة وفاعلية خدمات وأعمال هيئة الحكومة الرقمية.
المؤهلات والخبرة
- بكالوريوس/ماجستير في تقنية المعلومات أو إدارة الأعمال أو مايعادلها.
- 8 سنوات كحد أدنى في نفس المجال.
- 2-4 سنوات خبرة في وظيفة قيادية
رابط التقديم:
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي (اضغط هنا)