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 ولي العهد يغادر المملكة في زيارة لليونان وفرنسا 
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 ولي العهد يغادر المملكة في زيارة لليونان وفرنسا 

 ولي العهد يغادر المملكة في زيارة لليونان وفرنسا 
٠٤:٤٠:٣٠ م، الثلاثاء، ٢٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٦ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- واس

غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء 27 / 12 / 1443هـ الموافق 26 / 7 / 2022م لزيارة كل من (الجمهورية الهيلينية “اليونان”، والجمهورية الفرنسية).

وصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

“بيان من الديوان الملكي”

بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، وانطلاقاً من حرص مقامه الكريم على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوات المقدمة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، فقد غادر سموه بحفظ الله ورعايته هذا اليوم الثلاثاء 27 / 12 / 1443هـ الموافق 26 / 7 / 2022م لزيارة كل من (الجمهورية الهيلينية “اليونان”، والجمهورية الفرنسية)، حيث سيلتقي سموه خلال هذه الزيارة بقادة هاتين الدولتين، لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حفظ الله سموه في سفره وإقامته،،،

الكلمات الدلالية:
اليونان خادم الحرمين فرنسا محمد بن سلمان ولي العهد

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