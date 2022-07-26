أوروبا تتصدر.. أكثر 10 دول استهلاكًا للقهوة في العالم

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بدأ تناولها في بلاد العرب، وانتشرت لتشمل الشرق الأوسط، ثم أوروبا والأمريكيتين، وهي ثاني أكثر السلع استيرادًا في العالم، بعد النفط؛ إنها القهوة.

وتصدرت دول أوروبا قائمة البلدان الأكثر استهلاكًا لبذور البن السوداء المنتشرة عالميًا، حين جاءت 9 من أوروبا من أصل 10 دول هي الأكثر استهلاكًا لمشروب القهوة عالميًا، وهذه الدول هي:

1- فنلندا

وتربعت فنلندا على رأس القائمة، حيث تعد أكثر دول العالم استهلاكاً للقهوة من حيث نصيب الفرد الواحد؛ إذ يبلغ استهلاك الفرد الفنلندي نحو 11.7 لتر سنوياً، وفق “أرقام”.

ويستهلك الفنلنديون في المتوسط 4 أكواب من القهوة يومياً تقريباً، لكن هذا بشكل عام فقط، إذ يشرب مستهلك القهوة العادي في فنلندا ما بين 8/9 أكواب قهوة يومياً في المتوسط، ويشرب بعض عشاق القهوة هناك نحو 30 كوب قهوة يومياً.

2- النرويج

تأتي النرويج في المركز الثاني، حيث يشرب المواطن النرويجي 3 أكواب قهوة يومياً في المتوسط، ويبلغ استهلاك الفرد هناك لمشروب القهوة نحو 10 لترات سنوياً، ويأخذ النرويجيون استراحات عمل عديدة من أجل تناول القهوة، وتحظى القهوة بشعبية كبيرة هناك لبرودة الجو.

3- الدنمارك

الدولة الثالثة في قائمة مستهلكي القهوة عالميًا، ويشرب الدنماركيون القهوة أثناء استراحات العمل، ومع الوجبات، ولا تنتشر شركات البن الكبيرة هناك بكثرة، وإنما تنتشر المحامص الصغيرة، ويبلغ حجم استهلاك الفرد السنوي لمشروب القهوة هناك نحو 9 لترات.

4- آيسلندا

تشتهر ببرودة الجو، وتنخفض فيها درجات الحرارة كثيراً، بينما تحظى القهوة بها بشعبية كبيرة بين مواطنيها، وجميع المقاهي في الدولة مملوكة للقطاع الخاص، ولا تنتشر المقاهي الشهيرة في آيسلندا، فمقهى “ستاربكس” الشهير ليس له فروع في العاصمة الآيسلندية، ويبلغ مقدار الاستهلاك السنوي للفرد لمشروب القهوة نحو 9 لترات.

5- هولندا

تأتي في المركز الخامس، ويشرب الهولنديون 2.4 كوب قهوة في المتوسط يومياً، ولا يفضل الهولنديون المقاهي غالية الثمن، وإنما يفضلون مشروب القهوة البسيط غير المكلف في تجمعاتهم، ويبلغ مقدار استهلاك الفرد الواحد لمشروب القهوة هناك نحو 8 لترات سنوياً.

6- السويد

يعرف تقليد شرب القهوة مع الحلوى في السويد باسم “فيكا”، فشرب القهوة هناك له طقوس خاصة، وتنتشر المقاهي في جميع أنحاء الدولة، ويشرب المواطن السويدي 1.8 كوب قهوة يومياً في المتوسط، ويبلغ مقدار استهلاك الفرد الواحد لمشروب القهوة هناك نحو 8 لترات سنوياً.

7- سويسرا

في المركز السابع في القائمة من الدول الأكثر استهلاكاً لمشروب القهوة تأتي سويسرا، التي تعتبر من الدول الرائدة في ابتكار طرق جديدة لشربها، فهي موطن شركة “Nespresso”، التي تعد واحدة من أشهر شركات القهوة في العالم، ويبلغ مقدار استهلاك الفرد الواحد لمشروب القهوة هناك نحو 7.7 لتر سنوياً.

8- بلجيكا

تأتي بلجيكا في المركز الثامن، وهناك تقليد شائع في الدولة لمزج القهوة بالشوكولاتة، وتنتشر المقاهي هناك على نطاق واسع في كل مدن بلجيكا، ويتناول البلجيكيون مشروب القهوة عادة مع قطع من “الوافل”، ويبلغ مقدار استهلاك الفرد الواحد لمشروب القهوة هناك نحو 6.8 لتر سنوياً.

9- لوكسمبورج

من أصغر الدول في العالم، إلا أنها من بين أكثر الدول استهلاكاً للقهوة؛ إذ يستهلك الفرد الواحد نحو 6 لترات قهوة سنوياً، وتنتشر المقاهي بجميع أنواعها في لوكسمبورج.

10- كندا

الدولة الوحيدة من خارج القارة العجوز، وتأتي في المركز العاشر والأخير، ويستهلك الفرد هناك نحو 6 لترات قهوة سنوياً، وربما يرجع ذلك إلى انخفاض درجات الحرارة لفترات طويلة في كندا، وفي حين تنتشر المقاهي الشهيرة هناك، إلا أن محبي القهوة يقبلون أكثر على المقاهي الصغيرة والمحامص المستقلة.