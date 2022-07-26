الثلاثاء، ٢٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٦ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
توقيع 4 عقود لإنتاج وزراعة أكثر من 2 مليون شجرة مانجروف
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محليات

توقيع 4 عقود لإنتاج وزراعة أكثر من 2 مليون شجرة مانجروف

توقيع 4 عقود لإنتاج وزراعة أكثر من 2 مليون شجرة مانجروف
٠٤:٤٦:١٠ م، الثلاثاء، ٢٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٦ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالتزامن مع إقامته لفعالية “اليوم الدولي لصون النظام الأيكولوجي لغابات المانجروف”، في مدينة الجبيل الصناعية، توقيع أربعة عقود تشجير، مدة كل منها عامان؛ لإنتاج وزراعة مليونين و200 ألف شجرة مانجروف على السواحل الشمالية للبحر الأحمر وجنوبه والخليج العربي، إضافة إلى تقديم خدمات أخرى تشمل أعمال التسييج والرعاية.

ويأتي توقيع العقود في إطار الجهود التي يبذلها المركز لتنمية الغطاء النباتي في البيئة الساحلية للمملكة، حيث تعد غابات المانجروف إحدى أهم ثرواتها الطبيعية، التي يحرص على تكثيفها وإكثارها عبر مشروعات الاستزراع؛ تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

وكان المركز قد أعلن اكتمال زراعة ما يقارب مليون شتلة مانجروف في مشروعَيْ التراثية والصوارمة بمنطقة جازان. وتستهدف المملكة زراعة أكثر من 100 مليون شجرة مانجروف خلال الأعوام القليلة المقبلة في إطار تحقيق أهداف رؤية 2030.

يشار إلى أن المركز يعمل على تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والحفاظ عليها وتأهيل المتدهور منها؛ للحد من التصحر وآثاره واستعادة التنوع الأحيائي في البيئات الطبيعية حول المملكة، إضافة إلى دوره في الإشراف على إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، مما يعزز التنمية المستدامة ويحسن جودة الحياة.

الكلمات الدلالية:
اشجار المانجروف البيئة المانجروف جازان

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