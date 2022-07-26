فوضى في أوروبا بسبب مطار هيثرو.. ما علاقة “تيك توك”؟

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منذ أكثر من شهر، يشهد مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن فوضى عارمة، تسببت في إلغاء رحلات طيران، وإضرابات عمالية، وتضرر آلاف المسافرين.

اشتكى مسافرون من الطوابير و”الفوضى العارمة” في مطار هيثرو بلندن، بعدما طلبت إدارة المطار من شركات الطيران إلغاء العديد من الرحلات.

وطلبت إدارة أكبر مطارات بريطانيا من شركات الطيران تخفيض عدد الرحلات لأنها توقعت عددًا أكبر من المسافرين، أكثر مما تستطيع التعامل معه حاليًا.

ولم يعلم بعض المسافرين بإلغاء رحلاتهم إلا بعد أن وصلوا إلى المطار، وقالت إدارة المطار إن الإلغاء كان ضروريًا لضمان الأمان، وفق “بي بي سي”.

خسائر فادحة

واليوم الثلاثاء، أعلن مطار هيثرو، إنه ما زال يتكبد خسائر، كما أنه لا يتوقع دفع أرباح لحاملي الأسهم هذا العام، فيما ذكرت وكالة “بي ايه ميديا” البريطانية أن خسائر المطار قبل حساب الضرائب خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام الجاري بلغت 321 مليون جنيه استرليني (386 مليون دولار) مقارنة بـ787 مليون جنيه استرليني خلال الفترة نفسها من عام 2021.

وأرجع المطار تحسن الوضع إلى ارتفاع أعداد الركاب من 3.9 مليون إلى 26.1 مليون راكب، بينما ارتفعت الرسوم التي تدفعها المطارات، ولكن: “هذا الارتفاع قابله ارتفاع للتكاليف؛ حيث إننا قمنا بزيادة السعة قبل الطلب” وفقًا لما ذكره مسؤولو المطار.

تداعيات كورونا

من ناحة أخرى، يمثل نقص العاملين من الطواقم الأرضية ” قيدًا على السعة في مطار هيثرو” حيث تواجه شركات الطيران صعوبة في جلب موظفين ليحلوا محل من تم الاستغاء عنهم خلال جائحة كورونا.

وفي تصريحاته، قال المدير التنفيذي للمطار، جون هولاند كاي: “لا نستطيع أن نتجاهل حقيقة أن كورونا أثرت سلبًا على قطاع الطيران، وأن الأعوام القليلة المقبلة سوف تحتاج لاستثمار لإعادة بناء السعة، مع التركيز على السلامة وخدمة العملاء والمرونة والكفاءة”.

إضرابات عمالية في هيثرو

وفي منتصف الشهر الجاري، شهد مطار هيثرو اضطرابات عمالية، حين أعلن عمال شركة “أفييشن فيول سيرفيسز” لتوزيع وقود الطائرات تنفيذ إضراب لمدة أسبوع.

وبحسب “يونايت” ستتأثر بالإضراب شركات “إير فرانس” و”أمريكان” و”دلتا” و”الإمارات” و”كي.ال.ام” و”سنغافورة” و”يونايتد” و”فيرجن أتلانتيك”.

وقالت الأمينة العامة لـ”يونايت”، شارون جراهام، إن شركة “أفييشن فيول سيرفيسز مملوكة بالكامل لشركات طاقة فائقة الثراء، قادرة تمامًا على زيادة أجور أعضائنا بشكل مناسب”، وتابعت: “إنه مثال جديد على شركات الطاقة التي تعزز أرباحها على حساب العمّال”.

يأتي الإعلان عن الإضراب في حين بيّنت أرقام رسمية أن الأجور في المملكة المتحدة تتآكل بوتيرة قياسية بسبب ارتفاع التضخّم.

ورفض عمّال “أفييشن فيول سيرفيسز” زيادة أجور بنسبة 10%، في حين يتوقع أن يتخطى المعدل السنوي للتضخم في بريطانيا في عام 2022 هذا الرقم مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

وبعد ورود نبأ الإضراب، أعلن مطار هيثرو أنه يجري محادثات مع شركات طيران بشأن “خطط بديلة يمكنها اعتمادها، بما في ذلك التزوّد بالوقود بواسطة شركات أخرى عاملة في المطار”.

ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه شركات الطيران والمطارات صعوبات في التوظيف، بعدما سرحت الآلاف من أفراد طواقمها خلال الإغلاقات التي فرضت لاحتواء الجائحة.

تطبيق “تيك توك”

قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن المدير التنفيذي لمطار هيثرو اللندني ألقى باللوم على مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي “تيك توك”، في الفوضى التي يعاني منها المطار حاليًا.

ونقلت الصحيفة، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، عن جون هولاند كايي، المدير التنفيذي لمطار هيثرو، قوله إن ركابًا ادعوا إصابتهم بالشلل كي يتجنبوا الوقوف في الصفوف المروعة، خلال الفوضى التي يشهدها المطار جراء الزحام الشديد بسبب عطلات الصيف، حسب “إرم نيوز”.

وأشار المدير التنفيذي لمطار هيثرو إلى أن بعض الركاب يطلبون الحصول على مقاعد متحركة في ظل فوضى السفر، التي جعلت معظم قطاع الطيران في بريطانيا يعاني من حالة شلل.

وقال كايي إن مستخدمين على منصة “تيك توك”، ينصحون المسافرين بخداع السلطات في المطار، حتى يستطيعوا تجنب الطوابير الطويلة، ودخول الحارات سريعة الإجراءات، والحصول على مساعدات من سلطات الجمارك والهجرة والحقائب.

وأضافت الصحيفة البريطانية: “قام أحد المسافرين بادعاء إصابته بجرح في قدمه؛ كي يعبر الإجراءات الأمنية سريعًا، وذلك خلال رحلة قادمة من إبيزا، في الوقت الذي نشر فيه مستخدم آخر على موقع “تيك توك” فيديو يشرح خلاله كيفية إقناع مسؤولي المطار بأنه يستحق المساعدة والمرور سريعًا بعيدًا عن الطوابير الطويلة”.