هل مكافأة إمام المسجد ضمن الدخل ويجب الإفصاح عنها؟.. حساب المواطن يوضح

تواصل – فريق التحرير

أوضح برنامج حساب المواطن الموقف من مكافأة إمام المسجد عند التقديم في البرنامج.

وقال البرنامج في رده على سؤال حول مكافأة الأئمة عبر حسابه في “تويتر”، إن مكافأة الإمام تعتبر من ضمن الدخل، ولا بد من الإفصاح عنها.

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ودعا البرنامج إلى اختيار نوع الدخل “غير ذلك” ومصدر الدخل “مكافأة الأئمة والمؤذنين”

وسبق أن حدد برنامج حساب المواطن الإجراءات المطلوبة من المستفيد حال إلغاء حسابه في البرنامج، والمدة المحددة لإعادة التسجيل مجددًا.

وقال إنه في حال تم حذف الحساب بإمكانك التسجيل في البرنامج مرة أخرى بعد مرور 30 يومًا من حذف الحساب من خلال الرابط التالي : http://ca.gov.sa ، عن طريق الخطوات التالية:

– تسجيل جديد.

– تفاصيل الطلب.

– تعبئة البيانات.

– تقديم الطلب.