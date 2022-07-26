الثلاثاء، ٢٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٦ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
شاهد.. آثار حرائق الغابات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية
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شاهد.. آثار حرائق الغابات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

شاهد.. آثار حرائق الغابات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية
٠٤:٤٨:٣٩ م، الثلاثاء، ٢٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٦ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

وثق فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، آثار حرائق الغابات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأوضح الفيديو كيف دمرت الحرائق الضخمة مساحات واسعة من الغابات في ولاية كاليفورنيا، ليؤكد حاكم الولاية أن التغير المناخي هو السبب الرئيس لهذه الحرائق.

وأظهر الفيديو ألسنة اللهب المشتعلة على طول منطقة الوادي بين لاجونا نيجويل وأليسو فيجو في مقاطعة أورانج، حيث أدت النيران إلى احتراق أكثر من 195 فدانًا، مع تكون سحابة كثيفة من الدخان خيّمت على المنازل المجاورة.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، أن حريق الغابات المتسارع في جنوب كاليفورنيا أدى إلى تدمير عدد من المنازل التي وصلت إلى 20 منزلاً، كما تم إجلاء السكان القريبين من مواقع الحرائق.

وأكدت هيئة مكافحة الحرائق، أن حريقًا على مساحة 1500 فدان بالقرب من منطقة بيغ سور الساحلية بالولاية تسبب في عمليات إجلاء وإغلاق جزء من طريق سريع رئيس، وأن فرق الإطفاء نجحت في احتواء 5% فقط من الحريق الذي يعرف باسم حريق كولورادو والمشتعل منذ يوم الجمعة وحتى اليوم.

الكلمات الدلالية:
أمريكا التغير المناخي الغابات حرائق حرائق الغابات كاليفورنيا

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