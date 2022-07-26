كيف يمكنك إجراء إعادة ضبط المصنع لهاتف “آيفون 13” دون حذف البيانات؟

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ربما يكون هناك حاجة لإعادة ضبط المصنع لـ “آيفون 13” عند البيع أو تكرار تعطل التطبيقات، ما يجعل إعادة ضبط المصنع هو الحل الوحيد.

ويؤدي ضبط المصنع عادة إلى مسح جميع البيانات الموجودة على الجهاز وإعادة تشغيله للوضعية الأولى له عند شرائه، ولكن كيف يمكن إجراء إعادة ضبط المصنع لهاتف آيفون 13، دون حذف البيانات أو فقدها.

هناك خطوات يجب اتباعها لتحقيق ذلك وهي:

تخزين نسخة احتياطية:

عند القيام بإعادة ضبط المصنع عليك بالتأكد من وجود نسخة احتياطية من آيفون 13، من خلال استخدام Finder على جهاز Mac أو استخدام iTunes على Windows أو iCloud.

كما يمكن أن يتم نقل البيانات من آيفون 13 إلى الجهاز الجديد باستخدام تطبيق Quick Start.

تنزيل برنامج Tenorshare 4u Key:

ينصح موقع “صوت بيروت إنترناشيونال” بتحميل برنامج Tenorshare 4u Key على الكمبيوتر الخاص بك، وتنصيب البرنامج وتسجيل الدخول عليه، ثم توصيل آيفون 13 بالكمبيوتر من خلال وصلة USB والنقر على البدء في البرنامج.

كما يجب اختيار مسار التحميل لتحميل الملفات الخاصة بفك القفل، وبعد اكتشاف البرنامج للهاتف بالشكل التلقائي عليك بالضغط على تحميل، ثم النقر على البدء في فك القفل والانتظار حتى تتم العملية بنجاح.

اتبع التعليمات التي تظهر على شاشة الآيفون حتى يتم ضبط إعداداته من جديد.

تنزيل برنامج iTunes:

كما يمكن تحميل برنامج iTunes على الكمبيوتر، وتنصيبه وتسجيل الدخول إليه، ثم توصيل الهاتف بالكمبيوتر، والنقر على زر استعادة ضبط المصنع من واجهة البرنامج، وبعد الانتهاء ستلاحظ استعادة ضبط المصنع لـ آيفون الخاص بك.