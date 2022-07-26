بقيمة 50 مليون دولار.. الهيئة الملكية للجبيل توقع اتفاقية لتصنيع مكونات المطاط الصناعي في ينبع

تواصل – واس:

وقعت الهيئة الملكية للجبيل وينبع (RCJY)، مع شركة ميتشل رابر العربية اتفاقية، بقيمة 50 مليون، دولار لتخصيص أرض لإنشاء منشأة لتصنيع مكونات المطاط الصناعي في ينبع.

من جانبه، أوضح رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة، ستيفن لوتينشلاغر، في بيان صحفي، أن هذه الاتفاقية جاءت ضمن 13 عقداً وقعتها شركات أمريكية، خلال زيارة الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، للمملكة مؤخراً.

وأفاد لوتينشلاغر، أنه بحسب الاتفاقية، تصنع المنشأة مركبات ومنتجات المطاط مثل الإطارات وأحزمة النقل والخراطيم والربلات والأختام لمجموعة متنوعة من الصناعات.

ومن المتوقع، حسبما أشار لوتينشلاغر، أن يبدأ تشغيل المنشأة بحلول الربع الأول من عام 2024، مبيناً أن الاتفاقية ستضيف مباشرة أكثر من 250 وظيفة في الإدارة والهندسة والتقنية وأدوار الإنتاج للمواطنين.

فيما قدم لوتينشلاغر، الشكر إلى وزارة الاستثمار بالمملكة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، ومجلس الأعمال الأمريكي السعودي على دعمهم وتوجيههم لفتح الأبواب أمام هذا المشروع الاستثماري التعاوني.

منوها أن شركة ميتشل للمطاط العربية ستزود المملكة والمنطقة بمركبات المطاط المصممة هندسيًا، وتجلب أحدث التقنيات نحو مستقبل مشرق في المملكة.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس الأعمال الأمريكي السعودي المدير التنفيذي للمجلس، ديلانو روزفلت، عن سعادته بهذه الاتفاقية، معربا عن أهمية أن يكون قادرًا على لعب دور في الشراكة بين شركة ميتشل للمطاط العربية والهيئة الملكية للجبيل وينبع.

ولفت روزفلت، إلى أن هذه الشراكات والاتفاقيات هي الهدف النهائي لجميع الأعمال التي يقوم بها المجلس لتعزيز الفرص للشركات الأمريكية في المملكة.

وتأسست شركة ميتشل رابر العربية للمطاط في المملكة عام 2020 للاستثمار في التكنولوجيا ونقلها إلى المملكة بموجب رؤية 2030، وهي فرع من شركة ميتشل راب الرئيسية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، وتتمتع بأكثر من 85 عامًا من الخبرة في هندسة وصياغة وتصنيع مركبات ومنتجات المطاط المخصصة.