الثلاثاء، ٢٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٦ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
بريطانيا تضيف 42 جهة على قائمة العقوبات الروسية
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بريطانيا تضيف 42 جهة على قائمة العقوبات الروسية

بريطانيا تضيف 42 جهة على قائمة العقوبات الروسية
٠٢:١٢:١٤ م، الثلاثاء، ٢٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٦ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قررت السلطات في بريطانيا، اليوم، إضافة 42 جهة على قائمة العقوبات الروسية.

وأوضحت أن تمديد العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا، يأتي بسبب حربها في أوكرانيا لمدة ستة شهور إضافية.

وذكرت وكالة رويترز، أن دول الاتحاد الأوروبي اتفقت على قواعد تنظم خفضًا طارئًا لاستهلاك الغاز في فصل الشتاء.

وفي بيان له أكد الاتحاد الأوروبي، أن قرار خفض الاستهلاك هدفه توفير الاحتياجات اللازمة للشتاء استعدادًا لقطع محتمل للغاز من روسيا، لافتًا إلى أن الاتفاق هو رد على روسيا التي تستخدم إمدادات الطاقة كسلاح ضد دول الاتحاد، وأن الاتفاق يشمل إمكانية استخدام بند يسمح بجعل قطع الغاز إجباريًا لتأمين الاحتياجات.

فيما دعا وزير الطاقة الأوكراني، دول الاتحاد الأوروبي إلى وقف استيراد الغاز الروسي في أسرع وقت.

من ناحية أخرى، أكد الكرملين، أن العقوبات على روسيا تزيد من تعقيدات العمل على خط نورد ستريم 1، مشيرًا إلى أن الأوروبيين يعاقبون موسكو بفرض عقوبات عليها وحرمانها من الحصول على عائدات الطاقة.

يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه وزارة الدفاع الروسية، أنها قضت على أكثر من 40 مرتزقًا أجنبيًا معظمهم بولنديون في ضربة على مركز عسكري في دونيتسك.

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا الاتحاد الأوروبي الغاز الروسي بريطانيا روسيا نورد ستريم

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