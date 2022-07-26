بالأسماء.. أمانة مكة تدعو أصحاب العقارات المنزوعة لاستلام تعويضاتهم

تواصل- فريق التحرير

دعت أمانة العاصمة المقدسة المواطنين أصحاب العقارات التي تقرر مؤخرًا نزع ملكيتها للمنفعة العامة، في عدد من المواقع بمكة المكرمة، والذين لم يراجعوا حتى الآن، لاستكمال إجراءات صرف تعويضاتهم، بهدف سرعة إنجاز تلك المشاريع وفق الخطط الموضوعة لها.

وأكدت الأمانة حرصها على سرعة إنجاز معاملات المواطنين وتحقيق كل ما يسهم في المصلحة العامة، وبهدف إنجاز المشاريع التطويرية التي تسهم في راحة ورفاهية المواطنين وإبراز الصورة الحضارية لهذه المدينة المقدسة، وفق صحيفة المدينة.

وشملت المواقع التي تم نزع عقارات فيها توسعة شارع الخنساء وتوسعة شارع مسجد بن حسن وحمى المشاعر المقدسه (منطقه المريخيه ومنطقه جنوب عرفات ومنطقه صقر قريش) ومشروع تنفيذ الطريق الدائري الرابع وصلة تقاطع طريق الليث السبهاني، ومشروع توسعه شارع الجامعه وطريق الملك خالد جنوب العزيزيه ومشروع توسعه الشارع الرابط بين شارع ذاخر وشارع الجزائر وتقاطع شارع النواريه، وبلغ عدد العقارات التي لم يراجع أصحابها حتى الآن (41) عقارًا.

وعبرت الأمانة عن أملها من أصحاب تلك العقارات الواقعة ضمن المناطق المحددة سرعة مراجعة إدارة الشؤون المالية بأمانه العاصمة المقدسة بمقرها الكائن في حي المعابده (الدور السادس) وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي، مصطحبين معهم أصول الملكية الخاصة بكل منهم؛ وذلك تمهيدًا للبدء في إجراءات صرف تعويضاتهم، وأن يكون الحضور لأصحاب العقارات ووكلائهم الشرعيين، مع إحضار صك ملكيه أو وثيقه العقار وبيانات المالك وصوره واضحة من الهوية الوطنية ورقم إيبان الحساب البنكي على مطبوعات البنك.

وأكدت الأمانة جاهزيتها لإنهاء كافة إجراءات صرف التعويضات للمواطنين فور استكمال المطلوب، لافتةً الى أنه تم تخصيص العديد من قنوات الاتصال لخدمة المواطنين والرد على استفساراتهم، حيال استكمال إجراءات صرف التعويضات عبر إدارة الشؤون المالية والموقع الإلكتروني للأمانة .

ومرفق بيان بأسماء وأرقام العقارات المطلوب سرعة مراجعة أصحابها: