الثلاثاء، ٢٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٦ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
وزير التنمية اليوناني: حرصنا خلال العامين الماضيين على جذب المستثمرين من المملكة (فيديو)
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وزير التنمية اليوناني: حرصنا خلال العامين الماضيين على جذب المستثمرين من المملكة (فيديو)

وزير التنمية اليوناني: حرصنا خلال العامين الماضيين على جذب المستثمرين من المملكة (فيديو)
٠٢:٠١:١٣ م، الثلاثاء، ٢٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٦ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

أكد وزير التنمية والاستثمار اليوناني، أدونيس جورجياديس، حرص بلاده على جذب المستثمرين من المملكة خلال العامين الماضيين.

ووجه الوزير اليونانى، خلال لقائه بقناة الإخبارية، رسالة للمستثمرين بالمملكة قائلا: “أنتم مرحب بكم في بلادنا تعالوا هنا وستجدون كل التسهيلات أمامكم”.

وحول التبادل التجارى، قال إن حجم التبادل التجاري أكبر مما يظهر من أرقام، فهناك قطاع الملاحة البحرية والسياح السعوديين والسلع وتصدير المنتحات الرزاعية، مشددًا على أن هدف بلاده مضاعفة حجم هذا التبادل التجارى مع المملكة.

وأعرب جورجياديس عن دعمه بقوة للمملكة ولمجلس الأعمال السعودي اليونانى للوصول إلى الأهداف المشتركة بين البلدين.

وقال الوزير اليوناني لقد قررنا تنظيم وفد من رجال الأعمال والمستثمرين من اليونان إلى المملكة، والآن أصبح الأمر حقيقيًا، فهذا الوفد مكون من 120 شخصًا وعدد كبير من الصحفيين، ويعتبر من أكبر الوفود التجارية التي لم يسبق تنظيمها إلى المملكة.

وتحدث جورجياديس عن رؤية المملكة 2030، وقال إنها من أضخم المشروعات العملاقة في العالم.

وفي أول زيارة له لدولة أوروبية منذ 2018، يبحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في اليونان، سبل تطوير العلاقات بين البلدين.

ويشير جدول أعمال الزيارة التي تستمر يومين، إلى أن ولي العهد، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس سيعقدان مساء اليوم نفسه محادثات موسعة في مقر رئاسة مجلس الوزراء بقصر مكسيم، يعقبها توقيع عدة اتفاقيات بين البلدين.

الكلمات الدلالية:
العلاقات بين اليونان والمملكة المملكة اليونان ولي العهد

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