بـ 300 ألف دولار.. إليكم ما تبدو عليه سيارة “كاديلاك” الكهربائية الجديدة

تواصل- فريق التحرير

كشفت “جنرال موتورز” عن النموذج الاختباري لسيارتها السيدان الكهربائية بالكامل “كاديلاك سيليستيك” Celestiq التي قد يبلغ سعرها 300 ألف دولار أو أكثر عندما تدخل حيز الإنتاج في أواخر 2023.

وتطلق كاديلاك على هذه السيارة اسم “السيدان الكهربائية بالكامل”.

وتعد “سيليستيك” أغلى سيارة “كاديلاك” على الإطلاق، في ظل سعي صانعة السيارات الأمريكية نحو إعادة تعريف العلامة التجارية الفخمة لتصبح رائدة في مجال السيارات الكهربائية.

وستتميز السيارة بخمس شاشات تفاعلية LED، بما في ذلك شاشة قطرية 55 بوصة في المقصورة الأمامية للسيارة؛ “سقف زجاجي ذكي” يتضمن خيارات شفافية قابلة للتخصيص؛ و الترا كروز.

وقالت الشركة إن الجيل التالي من نظام مساعدة السائق المتقدم من جنرال موتورز سيكون قادرًا على القيادة بنفسه في معظم المواقف.

وأكدت جنرال موتورز أن مثل هذه التقنيات ستكون جزءًا من إنتاج السيارة، لكنها رفضت تقديم مزيد من التفاصيل، كما لم تكشف بعد عن أي تفاصيل حول السيارة أو مدى قيادتها بالشحنة الواحدة أو أدائها.

https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1575723

لينك الصور