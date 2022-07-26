الثلاثاء، ٢٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٦ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
عمدة ماريوبول الأوكرانية: لهذا السبب سكان المدينة يعملون بلا أجر
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عمدة ماريوبول الأوكرانية: لهذا السبب سكان المدينة يعملون بلا أجر

عمدة ماريوبول الأوكرانية: لهذا السبب سكان المدينة يعملون بلا أجر
١٢:٤٢:٣٤ م، الثلاثاء، ٢٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٦ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشف عمدة منطقة ماريوبول الأوكرانية، أن سكان المدينة يعملون بلا أجر مقابل الحصول على الغذاء، مؤكدًا أن الروس قصفوا البنية التحتية لميناء ميكولايف جنوب البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية عن مستشار عمدة ماريوبل، أن روسيا تعتزم تحويل المدينة لمركز إصلاح وشحن عسكري.

وكشف الجيش الأوكراني، أن روسيا تنشر 7 سفن عسكرية لمراقبة الاتصالات في بحر آزوف ومنظومتي صواريخ كاليبر في البحر الأسود.

وأوضح أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرات مسيرة روسية غربي منطقة أوديسا، وأسقطت صاروخًا روسيًا كان يستهدف منطقة “إسماعيل” غربي أوديسا، مؤكدًا أن القوات الروسية شنت هجوما صاروخيا ضخما من البحر الأسود على جنوب أوكرانيا.

فيما أكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي، أن فرض عقوبات أشد على روسيا هو أفضل رد على ابتزازها لأوروبا بالغاز.

يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه الاستخبارات البريطانية، أن روسيا تدرك أن الصواريخ المضادة للسفن هي التهديد الرئيسي الذي يحد من فاعلية أسطولها، مشيرة إلى أن روسيا لا تستطيع تنفيذ هجوم برمائي للاستيلاء على أوديسا.

الكلمات الدلالية:
أوديسا أوكرانيا بحر أزوف بريطانيا روسيا ماريوبول

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