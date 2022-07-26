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بقيمة 500 مليون ريال.. أمير نجران يدشن منجم ومصنع قيان للذهب (فيديو)
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بقيمة 500 مليون ريال.. أمير نجران يدشن منجم ومصنع قيان للذهب (فيديو)

بقيمة 500 مليون ريال.. أمير نجران يدشن منجم ومصنع قيان للذهب (فيديو)
١٢:٥٧:٣٢ م، الثلاثاء، ٢٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٦ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

دشن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز، أمير منطقة نجران، منجم ومصنع قيان للذهب في محافظة ثار، بقمة إجمالية بلغت 500 مليون ريال.

فيما وضع أمير نجران حجر الأساس لمشروع توسعة منجم المصانع للزنك والنحاس التابع لشركة المصانع الكبرى (أماك).

وبثت قناة “الإخبارية” فعالية وضع أمير نجران حجر الأساس الخاص بالمشروع، كما نشرت على “تويتر” مقاطع فيديو من التدشين.

ويهدف المشروع إلى زيادة معدلات الصادرات غير النفطية، وتنويع مصادر الدخل، بينما ارتفعت الصادرات غير النفطية للمملكة، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية مايو 31.5% إلى 134.44 مليار ريال “35.85 مليار دولار”، مقارنة بالفترة المماثلة من 2021 البالغة 102.2 مليار ريال “27.26 مليار دولار”.

وحسب وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، فإن صادرات المملكة غير النفطية لا زالت تسجل نموًا سنويًا متتاليًا منذ مطلع العام الماضي، أي منذ 17 شهرًا، وذلك بفضل الله تعالى ثم نمو منتجات الصناعات الكيماوية واللدائن والمطاط، وكذلك المعادن.

وأوضحت الصحيفة، أن الصادرات غير النفطية، ارتفعت بواقع 26.7%، حيث بلغت الصادرات نحو 27.92 مليار ريال، مقارنة بنحو 22 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأشارت إلى أن ثلاث دول استحوذت على 34.4% من الصادرات غير النفطية منذ مطلع العام الجاري، وهي كل من:

1 – الإمارات، حيث تصدرت وجهة الصادرات غير النفطية للمملكة خلال الفترة بـ14.9% من الإجمالي، وبقيمة 19.65 مليار ريال.

2 – الصين، حيث حلت ثانية في وجهة الصادرات غير النفطية للمملكة، بـ 11.5 % بقيمة 15.2 مليار ريال.

3 – الهند، حلت ثالثة في وجهة الصادرات غير النفطية للمملكة بقيمة 10.53 مليار تعادل 8 %.

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أمير نجران شركة أماك محافظة ثار منجم قيان منجم مصانع

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