وظائف شاغرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة في عدة تخصصات

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أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة عن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات، للعمل بمستشفيات القوات المسلحة، وذلك فقًا للتفاصيل التالية:

* المسميات الوظيفية:

1 – فني تمريض عناية مركزة.

2 – فني تمريض عمليات.

3 – فني تمريض طوارئ.

4 – فني تمريض تنويم

5 – إخصائي تمريض – عناية مركزة

6 – إخصائي تمريض – عمليات

7 – إخصائي تمريض – تنويم رجال ونساء

8 – طبيب مقيم عناية مركزة

9 – طبيب مقيم عظام

10 – طبيب مقيم جراحة

11 – طبيب مقيم أطفال.

12 – طبيب مقيم باطنية.

13 – طبيب مقيم نساء وولادة.

14 – استشاري باطنية.

15 – استشاري أطفال.

16 – نائب أول أمراض القلب.

17 – نائب أول أمراض معدية نائب أول جراحة مخ وأعصاب.

18 – نائب أول طب طوارئ.

19 – نائب علم الأمراض السريري.

20 – نائب مسالك بولية.

* التقديم:

– للتقديم يرجى زيارة المنصة الموحدة للتوظيف بالإدارة العامة للخدمات الصحية على الرابط التالي:

– رابط التقديم: ( اضغط هنا )