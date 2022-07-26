وظائف شاغرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة في عدة تخصصات
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أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة عن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات، للعمل بمستشفيات القوات المسلحة، وذلك فقًا للتفاصيل التالية:
* المسميات الوظيفية:
1 – فني تمريض عناية مركزة.
2 – فني تمريض عمليات.
3 – فني تمريض طوارئ.
4 – فني تمريض تنويم
5 – إخصائي تمريض – عناية مركزة
6 – إخصائي تمريض – عمليات
7 – إخصائي تمريض – تنويم رجال ونساء
8 – طبيب مقيم عناية مركزة
9 – طبيب مقيم عظام
10 – طبيب مقيم جراحة
11 – طبيب مقيم أطفال.
12 – طبيب مقيم باطنية.
13 – طبيب مقيم نساء وولادة.
14 – استشاري باطنية.
15 – استشاري أطفال.
16 – نائب أول أمراض القلب.
17 – نائب أول أمراض معدية نائب أول جراحة مخ وأعصاب.
18 – نائب أول طب طوارئ.
19 – نائب علم الأمراض السريري.
20 – نائب مسالك بولية.
* التقديم:
– للتقديم يرجى زيارة المنصة الموحدة للتوظيف بالإدارة العامة للخدمات الصحية على الرابط التالي:
– رابط التقديم: ( اضغط هنا )