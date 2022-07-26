طبيب متخصص: هذه الأعراض تدُل على الإصابة بالتهاب اللسان

تواصل – فريق التحرير:

كشف الطبيب المتخصص د. وليد البديوي، أن هناك بعض الأعراض التي إذا ظهرت فإنها تدل على الإصابة بالتهاب اللسان.

وأوضح في تصريحات له، أن اللسان من أهم أعضاء الجسم، وهو يعتبر البوابة التي يمر بها ما يحتاجه الإنسان من مقومات الحياة من أكل وشرب وهواء وغيره.

وأضاف أن الكثير من الناس تظن أن ما يصيب اللسان هو التهاب فقط، دون معرفة الأسباب والأعراض الكثيرة، والتي منها:

1 – الاحمرار.

2 – ظهور حبوب.

3- اللون الأسود.

4 – يتحول إلى اللون الشاحب.

5 – اللسان الجغرافي، حيث يكون على هيئة خريطة.

وأشار خبراء مختصون إلى أنه من أهم أسباب التهاب اللسان، هي:

1 – إصابة في الفم.

2 – التفاعل التحسسي.

3 – عدوى فطرية .

4 – جفاف الفم.

5 – الإصابة بفقر الدم.

6 – نقص الحديد والفيتامينات.

7 – نقص التغذية

* علاج التهابات اللسان

1 – تناول بعض العلاجات.

2- تناول المكملات الغذائية.