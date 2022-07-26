“ابعد عنها قبل أن تُبعدك عنا”.. “الصحة” تحذر من السجائر الإلكترونية

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حذّرت وزارة الصحة من أن السجائر الإلكترونية تحتوي على النيكوتين ومواد كيميائية ومعادن ثقيلة تؤثر سلبًا على صحة الإنسان.

وقالت المنصة الرئيسية للتوعية الصحية بوزارة الصحة “عش بصحة”، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: “ابعد عنها قبل أن تُبعدك عنا”.

كانت الوزارة حذرت من خطورة تدخين السجائر الإلكترونية، موضحة أن السائل الموجود بداخلها يؤدي إلى تسمم النيكوتين.

وبينت أن 6 أعراض تسببها السجائر الإلكترونية قد تنذر بحدوث تسمم النيكوتين وهي:

1- القيء

2- التعرق

3- الدوخة

4- الخمول

5- الخفقان

6- صعوبة التنفس.

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دراسة تكشف خطورة السجائر الإلكترونية على صحة الشباب

وكانت دراسة أجراها مركز رونالد ريجان الطبي بجامعة كاليفورنيا ونشرت نتائجها في بيان بالموقع الإلكتروني للمركز، كشفت أن التدخين الإلكتروني لمرة واحدة فقط قد يسبب مشكلات صحية خطيرة، إذا أوضحت الدراسة أن الذين خضعوا لجلسة تدخين واحدة تعرضوا إلى زيادة مستويات ما يعرف بـ “الإجهاد التأكسدي”.

وبسبب توفر النيكوتين والمواد الكيميائية الأخرى في التدخين الإلكتروني، في شكل بخار بدلا عن الدخان، ما يؤدي إلى تلف الحمض النووي، وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب وتسرب الأمعاء وحتى ضباب الدماغ.

وترتفع معدلات التدخين بأشكاله المختلفة، رغم محاولات التضييق على شركات التبغ والدعاية لها، ومكافحة الجهات العالمية لظاهرة التدخين، ولا سيما بين أوساط المراهقين والشباب، وإطلاق التحذيرات المستمرة التي تبين أضرار التدخين على البشر من الأعمار كافة.