الثلاثاء، ٢٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٦ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
فزع وترقب.. أوروبا تعرب عن قلقها بعد قرار روسيا خفض صادرات الغاز
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فزع وترقب.. أوروبا تعرب عن قلقها بعد قرار روسيا خفض صادرات الغاز

فزع وترقب.. أوروبا تعرب عن قلقها بعد قرار روسيا خفض صادرات الغاز
١٢:٠٩:٢٥ م، الثلاثاء، ٢٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٦ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

سادت حالة من الفزع والخوف والترقب لدى معظم دول الاتحاد الأوروبي، بعد إعلان شركة غازبروم الروسية وقف تشغيل توربين آخر في خط نقل الغاز نورد ستريم إلى أوروبا، وتقليص ضخ الغاز إلى ألمانيا بنسبة 20% ابتداء من أمس.

وأكدت مفوضية الطاقة الأوروبية، أن قرار روسيا بخفض صادرات الغاز سياسي ولا مبررات تقنية له، لافتة إلى ضرورة الاستعداد لانقطاع الغاز الروسي في أي لحظة.

وأوضحت أنه لا توجد أسباب فنية تدعو موسكو لوقف إمدادات الغاز مجددًا عن طريق نورد ستريم 1، وأن خفض إمدادات الغاز دليل جديد على وجوب عدم الاعتماد على موسكو.

فيما توقع كبير مسؤولي الطاقة في الاتحاد الأوروبي التوصل لاتفاق مع مسؤولي الدول المعنية حول استهلاك الغاز.

وقال وزير الخارجية التشيكي: إنه يجب التحرك بسرعة أوروبيًا لمواجهة تهديدات غازبروم بشأن الغاز.

وأضاف وزير الطاقة الإسباني، إنه يتوقع موافقة الاتحاد الأوروبي على خفض استهلاك الغاز لأقل من 15%.

وأشار وزير الطاقة البولندي، إلى أن شركة غازبروم تتصرف بشكل غير متوقع وستواصل هذا النهج.

ونوهت وزيرة الخارجية الألمانية، أنه ليس هناك أي سبب فني وراء تقليص ضخ الغاز الروسي عبر خط أنابيب نورد ستريم، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي لن ينقسم بسبب خفض إمدادات الغاز.

وكشف وزير الخارجية الأوكراني، أن الرئيس الروسي سيستخدم اعتماد أوروبا على روسيا لتدمير الحياة الطبيعية لكل أسرة أوروبية، وأن حرب الغاز التي يشنها بوتين على أوروبا هي استمرار مباشر لحربه على أوكرانيا.

ونقلت “بلومبيرج”، عن مصادر أن أسعار الغاز الأوروبية ارتفعت بنسبة 12% بعد إعلان غازبروم تخفيض واردات الغاز عبر نورد ستريم 1.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أن الأوروبيين يعاقبون موسكو بفرض عقوبات عليها وحرمانها من الحصول على عائدات الطاقة، مشيرًا إلى أنه هناك إمكانية لارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير في فصل الشتاء.

الكلمات الدلالية:
أزمة الطاقة أوروبا الغاز الروسي روسيا غازبورم نورد ستريم

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