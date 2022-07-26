7 نصائح للحفاظ على صحة الكبد

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يجب على مرضى الكبد أن يحرصوا على اتباع تعليمات صحية، وغذائية معينة، ويعد الكبد أحد أكبر أعضاء الجسم، حيث يساعد في هضم الطعام وتخزين الطاقة وإزالة السموم.

بينما يحتاج الكبد إلى الحماية من مخاطر الإصابة بأمراض مثل الكبد الدهني -الكحولي وغير الكحولي- والحالات المزمنة مثل تليف الكبد الذي لا يمكن علاجه، وعندما يتعلق الأمر بعلاج أمراض الكبد، فإن النظام الغذائي والتخلص من السموم هو الخطوة الأولى.

وإليكم 7 نصائح ضرورية للحفاظ على صحة الكبد وهي:

1- الحرص في تناول الكافيين

تشير الأبحاث إلى أن تناول كميات معتدلة من القهوة بانتظام (من 3 إلى 5 فناجين يوميًا)، يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض الكبد، ويمكن أن يقلل خطر الإصابة بسرطان الكبد بنسبة تصل إلى 40%.

2- مراقبة الوزن وعدم زيادته

تفوقت زيادة الوزن على الكحول لتصبح السبب الرئيس لأمراض الكبد، بحلول عام 2020. ويمكن أن تؤدي زيادة السعرات الحرارية إلى “غمر” الكبد بالدهون.

لذا ينصح الخبراء بضرورة تخفيف الوزن واتباع نظام غذائي، يعتمد على الفاكهة والخضار والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون.

3- عدم الإكثار من تناول المسكنات

يعتبر الباراسيتامول أحد الأدوية الأكثر شيوعًا التي يمكن أن تؤذي الكبد، بالإضافة إلى منتجات أخرى لا تحتاج إلى وصفة طبية، بما في ذلك مسكنات الألم وأقراص الصداع النصفي، حسبما نقلت “روسيا اليوم” عن صحيفة “ميرور” الانجليزية.

4- ممارسة الرياضة بانتظام

أوصى متخصصون بممارسة من 20 إلى 40 دقيقة من التمارين المعتدلة 5 أيام في الأسبوع، إذ أنها يمكن أن تساعد في التخلص من الدهون الزائدة في الكبد ومنع تراكمها أيضًا، مثل تمارين القلب والمقاومة.

5- التقليل من تناول الكربوهيدرات

توخي الحذر الشديد في كل وجبة من أجل حماية الكبد، وعندما يتعلق الأمر بمخاطر الإصابة بمرض الكبد غير الكحولى NAFLD، فإن زيادة الوزن تعد عاملاً محفزًا مهمًا، ولإدارة الوزن، يمكن أن يساعد تقليل تناول الكربوهيدرات وتقييدها فى وقت معين خلال النهار، وتجنب تناولها فى المساء.

6- الابتعاد عن السكريات

الأطعمة المصنعة التي تحتوي على الدهون المشبعة والكربوهيدرات البسيطة ترفع مستويات السكر في الدم وتؤدي إلى تراكم الدهون أيضًا، ومن المفارقات أن تراكم الدهون في الكبد يمكن أن يحدث بسرعة كبيرة عندما يتناول الشخص الكثير من المشروبات والحلويات السكرية في النظام الغذائي، في الوقت نفسه، لا يحتاج الشخص بالضرورة إلى التقليل من كل الدهون.

7- تناول البروكلي

يمكن أن يكون تناول البروكلي بانتظام مفيدًا لصحة كبدك، حيث وجدت درسة نُشرت في مجلة التغذية أن الإكثار من تناول البروكلي على المدى الطويل ساعد على منع تراكم الدهون.