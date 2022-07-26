للقادمين من خارج المملكة.. نصائح مهمة عند الاشتباه في الإصابة بجدري القرود

تواصل – فريق التحرير:

بعد وصول حالات الإصابة بجدري القرود في الدول العربية إلى 100 حالة، وإعلان وزارة الصحة رصدها حالات إصابة لأشخاص قادمين من خارج المملكة، وتأكيدها أن الحالات تخضع للرعاية الطبية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة، بات الأمر مقلقًا للكثيرين، الأمر الذي دفع الحكومة إلى حصر جميع المخالطين، وتوجيه نصائح مهمة للجميع عند الاشتباه في الإصابة بالمرض.

الخبراء يحذرون

وحذر خبراء مختصون، من تزايد حالات الإصابة إذا لم يتم التعامل بحرفية مع الموقف، فحسب صحيفة “اليوم”، توقعت استشاري أمراض الباطنة د. عائشة العصيل، أن يتم رصد حالات أخرى للمرض خاصة بين القادمين من الخارج إلى المملكة، التي هي من أهم الوجهات العالمية للوفود من جميع أنحاء العالم.

وطالبت استشاري الأمراض المعدية بضرورة اتخاذ وسائل الحماية اللازمة وذلك بتوعية المجتمع عن طريق توخي الحيطة و الحذر، والتقيد بالاحتياطات الوقائية، وعدم مخالطة أي مصاب، خاصة في ظل انتشار المرض في عدد غير قليل من دول العالم، وفقًا لـ”اليوم”.

استعداد وجاهزية

من ناحيتها، أكدت وزارة الصحة جاهزيتها وقدرتها على التعامل مع أي تطور للمرض، مع استمرارها بأعمال الرصد والمتابعة لمستجدات مرض جدري القرود، والإعلان بكل شفافية عن أي حالات يتم رصدها، لافتة أن جميع الفحوصات الطبية والمخبرية متوفرة، إضافة إلى خطة وقائية وعلاجية متكاملة للتعامل مع مثل تلك الحالات في حال ظهورها.

إرشادات مهمة

وأوصت الوزارة، الجميع بإتباع الإرشادات الصحية وخاصة خلال السفر، وذلك من خلال قنواتها الرسمية أو التواصل مع مركز “937” في حال الرغبة في أي استفسار يخص مرض جدري القرود، داعية إلى إتباع السلوكيات الصحية، والإرشادات التوعوية التي تصدر عنها وعن هيئة الصحة العامة “وقاية”، كذلك في حالة السفر لخارج المملكة، والتعرف على الإجراءات الوقائية اللازمة خاصة في الدول التي تم رصد المرض فيها.

رسالة اطمئنان

أوضح وكيل وزارة الصحة، الدكتور عبدالله عسيري، أن طبيعة فيروس جدري القرود ليست بدرجة العدوى التي نتحدث عنها في فيروسات مثل الإنفلونزا أو كوفيد 19، مبينًا أن الحديث الآن عن مرض معدي فقط عندما يكون الشخص لديه أعراض واضحة، مثل بثور في الجلد ممتلئة بالسوائل يسبقها حرارة، والشخص يكون واضحًا عليه أنه مصاب، بالتالي إذا تواجد شخص في وسيلة نقل، كطائرة مثلاً، وكانت لديه هذه الأعراض وهو شيء نادر الحدوث، ولكن إن حصل فيتم تقصي وفحص كل الموجودين بالطائرة بمن فيهم طاقم الطائرة لفحصهم طبيًا، ويتم مراقبتهم لمدة 21 يومًا.

وأكد على أنه لم يتم رصد أي حالة ثانوية من الحالات الثلاث المكتشفة في المملكة، وكلها حالات أولية مرتبطة بالسفر، ولم تنتقل لأي شخص داخل المملكة أو المنشآت الصحية.

وأشار مدير الطب الوقائي ومكافحة العدوى بالحرس الوطني، د. ماجد الشمراني، إلى أن انتشار جدري القرود ضئيل، ونسبة الوفيات بسببه لا تتعدى 1%.

آخر التطورات عالميًا

لا يزال جدري القرود يثير حالة من القلق على مستوى العالم، بعد رصد إصابات به في أكثر من 63 دولة حتى الآن، وتبحث منظمة الصحة العالمية إعلان حالة طوارئ صحية عالمية بسبب جدري القرود، ووفقًا لأرقام المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية. بينما أفادت سجلات صحية حول العالم تسجيل أكثر من 15300 إصابة بجدري القرود في 72 دولة، ويُعتقد أن الأعداد تتضاعف كل 15 يومًا، وقد شوهدت هذه غالبًا في الرجال المثليين.