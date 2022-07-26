الثلاثاء، ٢٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٦ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
ديوان المظالم ينتصر لمعلم تظلّم من عدم نقله بحركة النقل الخارجي
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ديوان المظالم ينتصر لمعلم تظلّم من عدم نقله بحركة النقل الخارجي

ديوان المظالم ينتصر لمعلم تظلّم من عدم نقله بحركة النقل الخارجي
١١:٥٧:٤٨ ص، الثلاثاء، ٢٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٦ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير

نشر حساب ديوان المظالم، اليوم الثلاثاء، حكمًا إداريًا يقضي بقبول دعوى رفعها معلم يشكو فيها من الامتناع عن نقله.

وأوضح الديوان، أن المحكمة أيدت طلب مدعي إلغاء قرار المدعي عليها السلبي بالامتناع عن نقله استنادًا إلى أن ترتيبه في النقل صفر، وإلى قيام المدعى عليها بنقل معلم غيره بالمخالفة لآلية وضوابط حركة النقل الخارجي.

وبين أن آلية وضوابط وحركة النقل تضمن أن الموفدين، لمدة تزيد عن عام دراسي، تحسب لهم سنة تقديم جديدة عند تقديمهم لطلب نقل بعد مباشرتهم العمل.

وأشار إلى إقرار المدعي عليها بأن المعلم المنقول تم إيفاده ومع ذلك دخل حركة النقل الخارجي بسنة تقديم سابقة، بدلاً من سنة تقديم جديدة بالمخالفة لآلية وضوابط حركة النقل.

وأكد أن إعادة المدعى عليها مفاضلة المعلم المنقول بسنة تقديم جديدة، تبين عدم استحقاقه النقل مما يستحق معه المدعي النقل عوضًا عنه.

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الكلمات الدلالية:
المدارس المعلمين حركة النقل الخارجي ديوان المظالم

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