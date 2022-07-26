الثلاثاء، ٢٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٦ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
لـ 134.4 مليار ريال.. الصادرات غير النفطية بالمملكة تنمو 31.5% في 5 أشهر
“التجارة” تُعلن إطلاق الحملة الرقابية الشاملة الثانية على محطات الوقود
“الحج”: أقل عمر لحجز تصريح العمرة 5 سنوات
سنوات وأعمار في تاريخ مجلس الوزراء
لليوم الثاني.. النفط يصعد رغم مخاوف نقص الإمدادات الأوروبية
“صهر ترامب” يكشف عن إصابته بالسرطان أثناء عمله في البيت الأبيض

أحدث الأخبار

لـ 134.4 مليار ريال.. الصادرات غير النفطية بالمملكة تنمو 31.5% في 5 أشهر

لـ 134.4 مليار ريال.. الصادرات غير النفطية بالمملكة تنمو 31.5% في 5 أشهر
١٠:٤٩:٠٢ ص، الثلاثاء، ٢٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٦ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت الصادرات غير النفطية للمملكة، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية مايو 31.5% إلى 134.44 مليار ريال “35.85 مليار دولار”، مقارنة بالفترة المماثلة من 2021 البالغة 102.2 مليار ريال “27.26 مليار دولار”.

وحسب وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، فإن صادرات المملكة غير النفطية لا زالت تسجل نموًا سنويًا متتاليًا منذ مطلع العام الماضي، أي منذ 17 شهرًا، وذلك بفضل الله تعالى ثم نمو منتجات الصناعات الكيماوية واللدائن والمطاط، وكذلك المعادن.

وأوضحت الصحيفة، أن الصادرات غير النفطية، ارتفعت بواقع 26.7%، حيث بلغت الصادرات نحو 27.92 مليار ريال، مقارنة بنحو 22 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأشارت إلى أن ثلاث دول استحوذت على 34.4% من الصادرات غير النفطية منذ مطلع العام الجاري، وهي كل من:

1 – الإمارات، حيث تصدرت وجهة الصادرات غير النفطية للمملكة خلال الفترة بـ14.9% من الإجمالي، وبقيمة 19.65 مليار ريال.

2 – الصين، حيث حلت ثانية في وجهة الصادرات غير النفطية للمملكة، بـ 11.5 % بقيمة 15.2 مليار ريال.

3 – الهند، حلت ثالثة في وجهة الصادرات غير النفطية للمملكة بقيمة 10.53 مليار تعادل 8 %.

4 – ثم تركيا وسنغافورة وبلجيكا بقيمة 6.1 و5.6 و5.5 مليار ريال على الترتيب،

فيما قسم التقرير صادرات المملكة غير النفطية إلى 21 مصدرًا رئيسًا، أبرزها:

1 – المنتجات الكيماوية.

2 –  مصنوعات اللدائن والمطاط.

3 –  مصنوعات المعادن.

4 – معدات النقل.

5 – الآلات والمعدات الكهربائية.

6 – المنتجات الحيوانية.

7 – المواد الغذائية والمشروبات.

 8 – مصنوعات الورق.

9 – اللؤلؤ والأحجار الكريمة.

يذكر أن المملكة سجلت العام الماضي رقمًا قياسيًا في صادراتها غير النفطية بنحو 277.5 مليار ريال، وبنمو 36% مقارنة بعام 2020 البالغة 204.3 مليار ريال.

الكلمات الدلالية:
الإمارات الصادرات غير النفطية الصناعات الكيماوية الصين الهند

مواد ذات صلة

المزيد
في وسم «لأجل الأقصى».. أكثر من 60 ألف تغريدة خلال 3 ساعات

في وسم «لأجل الأقصى».. أكثر من 60 ألف تغريدة خلال 3 ساعات

منذ 7 سنوات
باحثون: اختراع ملابس بلاستيكية تُبرّد الجسم (فيديو)

باحثون: اختراع ملابس بلاستيكية تُبرّد الجسم (فيديو)

منذ 6 سنوات
للإضرار بأمن المملكة.. المتهم الأول بخلية التجسس سافر لطهران والتقى «خامنئي»

للإضرار بأمن المملكة.. المتهم الأول بخلية التجسس سافر لطهران والتقى «خامنئي»

منذ 6 سنوات
«التحالف العربي»: الغارة الجوية على الحديدة أصابت مركز قيادة الانقلابيين

«التحالف العربي»: الغارة الجوية على الحديدة أصابت مركز قيادة الانقلابيين

منذ 6 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *