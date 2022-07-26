لـ 134.4 مليار ريال.. الصادرات غير النفطية بالمملكة تنمو 31.5% في 5 أشهر

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ارتفعت الصادرات غير النفطية للمملكة، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية مايو 31.5% إلى 134.44 مليار ريال “35.85 مليار دولار”، مقارنة بالفترة المماثلة من 2021 البالغة 102.2 مليار ريال “27.26 مليار دولار”.

وحسب وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، فإن صادرات المملكة غير النفطية لا زالت تسجل نموًا سنويًا متتاليًا منذ مطلع العام الماضي، أي منذ 17 شهرًا، وذلك بفضل الله تعالى ثم نمو منتجات الصناعات الكيماوية واللدائن والمطاط، وكذلك المعادن.

وأوضحت الصحيفة، أن الصادرات غير النفطية، ارتفعت بواقع 26.7%، حيث بلغت الصادرات نحو 27.92 مليار ريال، مقارنة بنحو 22 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأشارت إلى أن ثلاث دول استحوذت على 34.4% من الصادرات غير النفطية منذ مطلع العام الجاري، وهي كل من:

1 – الإمارات، حيث تصدرت وجهة الصادرات غير النفطية للمملكة خلال الفترة بـ14.9% من الإجمالي، وبقيمة 19.65 مليار ريال.

2 – الصين، حيث حلت ثانية في وجهة الصادرات غير النفطية للمملكة، بـ 11.5 % بقيمة 15.2 مليار ريال.

3 – الهند، حلت ثالثة في وجهة الصادرات غير النفطية للمملكة بقيمة 10.53 مليار تعادل 8 %.

4 – ثم تركيا وسنغافورة وبلجيكا بقيمة 6.1 و5.6 و5.5 مليار ريال على الترتيب،

فيما قسم التقرير صادرات المملكة غير النفطية إلى 21 مصدرًا رئيسًا، أبرزها:

1 – المنتجات الكيماوية.

2 – مصنوعات اللدائن والمطاط.

3 – مصنوعات المعادن.

4 – معدات النقل.

5 – الآلات والمعدات الكهربائية.

6 – المنتجات الحيوانية.

7 – المواد الغذائية والمشروبات.

8 – مصنوعات الورق.

9 – اللؤلؤ والأحجار الكريمة.

يذكر أن المملكة سجلت العام الماضي رقمًا قياسيًا في صادراتها غير النفطية بنحو 277.5 مليار ريال، وبنمو 36% مقارنة بعام 2020 البالغة 204.3 مليار ريال.