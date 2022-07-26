“التجارة” تُعلن إطلاق الحملة الرقابية الشاملة الثانية على محطات الوقود

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التجارة، أن الحملة الرقابية الشاملة الثانية على محطات الوقود في عدد من مناطق المملكة، انطلقت؛ بهدف التأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات، وضمان رفع الجودة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أن الحملة تأتي في إطار تنسيق الجهات الحكومية أعضاء اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود.

وحذرت الوزارة كافة الشركات والمؤسسات والأفراد من التعاون مع المخالفين للأنظمة في المملكة، وهو ما يعرضهم للمساءلة القانونية والعقوبات النظامية، مؤكدة أنها تقوم بالتشهير بشكل دوري بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة، إضافة إلى العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته، وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة تصل إلى خمس سنوات.

وفي وقت سابق، أعلنت اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود، إطلاق الحملة الرقابية الشاملة على مراكز الخدمة ومحطات الوقود.

وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه تحت إشراف اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود، وبمشاركة وزارة التجارة والجهات ذات العلاقة، تم إطلاق الحملة الرقابية الشاملة على مراكز الخدمة ومحطات الوقود.

وأشارت إلى أن الحملة الرقابية، تشمل زيارة أكثر من 320 محطة، وتستمر بزيارات دورية للتحقق من الالتزام بالاشتراطات ورفع جودة الخدمات المقدمة.