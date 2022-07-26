الثلاثاء، ٢٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٦ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
“الحج”: أقل عمر لحجز تصريح العمرة 5 سنوات
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“الحج”: أقل عمر لحجز تصريح العمرة 5 سنوات

“الحج”: أقل عمر لحجز تصريح العمرة 5 سنوات
١٠:٢٧:٠٠ ص، الثلاثاء، ٢٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٦ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة الحج والعمرة، اليوم، الحد الأدنى للعمر لإصدار تصريح العمرة، وأشارت الوزارة إلى أن أقل عمر لحجز تصريح العمرة هو 5 سنوات.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: “يمكن للأطفال دخول المسجد الحرام برفقة أحد الوالدين للصلاة، وأقل عمر لحجز تصريح العمرة هو 5 سنوات، بشرط عدم إصابتهم أو مخالطتهم لمصاب بفيروس كورونا.

وفي سياق متصل، أوردت وزارة الحج والعمرة عددًا من الإرشادات التذكيريّة قبل أداء العمرة، وذلك في إنفوجراف توضيحي بثته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر”.

تعليمات دخول المسجد الحرام للمعتمرين خلال العام 1444 هـ :

ـ سلامة الحالة الصحية بحسب تطبيق “توكلنا”.

ـ الالتزام بلبس الكمامة طوال فترة التواجد داخل الحرم.

ـ التقيد بالخروج من الحرم مع نهاية فترة التصريح.

ـ عدم حمل الحقائب والأمتعة داخل الحرم.

للتواصل عبر الرقم الموحد: 920002814

حساب العناية بالمستفيدين: @MOHU_care

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أفل عمر لتصريح العمرة إصدار تصريح العمرة المسجد الحرام وزارة الحج والعمرة

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