الثلاثاء، ٢٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٦ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
“صهر ترامب” يكشف عن إصابته بالسرطان أثناء عمله في البيت الأبيض
الإحساء الأعلى بـ 46 درجة.. تعرف على درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة
أمانة جدة تطلق خدمة تحديث الصك عبر “نفاذ”
“الحبوب” تصرف مستحقات الدفعة السابعة لمزارعي القمح المحلي
“سعود الطبية”: الكالسيوم مفيد للجسم لكن زيادته تؤدي إلى هذه الأضرار
شاهد.. جريان الأودية بمياه الأمطار الغزيرة في المجاردة بتهامة عسير

دولي

“صهر ترامب” يكشف عن إصابته بالسرطان أثناء عمله في البيت الأبيض

“صهر ترامب” يكشف عن إصابته بالسرطان أثناء عمله في البيت الأبيض
١٠:٠٢:٤٧ ص، الثلاثاء، ٢٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٦ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل- وكالات

كشف جاريد كوشنر، أحد كبار مساعدي دونالد ترامب وزوج ابنته إيفانكا، في مذكرات تُنشر الشهر المقبل، أنه أصيب بسرطان الغدة الدرقية عام 2019.

وأوضح كوشنر،  أن الطبيب شون كونلي أخبره على انفراد على متن طائرة الرئاسة الأمريكية، بينما كان ترامب متجها إلى تكساس، بأن نتائج فحوصه بمركز والتر ريد الطبي أظهرت أنه مصاب بالسرطان، وأنهم “بحاجة إلى تحديد موعد لإجراء عملية جراحية على الفور، وفق “رويترز”.

وخضع كوشنر لجراحة قبل عيد الشكر مباشرة في ذلك العام، وتمكن من إبقاء أمر إصابته بالسرطان سرًا بعيدًا عن زوجته على الرغم من عمله في البيت الأبيض.

وأشار إلى أنه تم اكتشاف السرطان في الغدة الدرقية لكوشنر في أكتوبر 2019، حيث كان مشاركًا في مناقشات حول صفقة تجارية مع الصين.

كوشنر كان مساعدًا للرئيس، وألمح في كتابه إلى دوره الواسع في كل مكان في البيت الأبيض، ومع ذلك، قال بعض قدامى العاملين في الإدارات السابقة، إن كوشنر لم يكن مسؤولًا منتخبًا، وبالتالي فليس عليه أي التزام بالكشف عن المعلومات.

الكلمات الدلالية:
ترامب سرطان الغدة الدرقية صهر تراب كوشنر

مواد ذات صلة

المزيد
الكويت.. الإطاحة بالمتهم الرابع عشر من «خلية العبدلي»

الكويت.. الإطاحة بالمتهم الرابع عشر من «خلية العبدلي»

منذ 5 سنوات
عاجل .. رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية يرافق شحنة أسلحة إلى أوكرانيا

عاجل .. رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية يرافق شحنة أسلحة إلى أوكرانيا

منذ 5 أشهر
تزايد تعدد الزوجات بين مسلمو بريطانيا خلال 15عام

تزايد تعدد الزوجات بين مسلمو بريطانيا خلال 15عام

منذ 11 سنة
بدعم وتمويل إيراني.. تفاصيل توقيف 47 إرهابياً وإحالة 290 آخرين للنيابة في البحرين

بدعم وتمويل إيراني.. تفاصيل توقيف 47 إرهابياً وإحالة 290 آخرين للنيابة في البحرين

منذ 5 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *