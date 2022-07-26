“صهر ترامب” يكشف عن إصابته بالسرطان أثناء عمله في البيت الأبيض

تواصل- وكالات

كشف جاريد كوشنر، أحد كبار مساعدي دونالد ترامب وزوج ابنته إيفانكا، في مذكرات تُنشر الشهر المقبل، أنه أصيب بسرطان الغدة الدرقية عام 2019.

وأوضح كوشنر، أن الطبيب شون كونلي أخبره على انفراد على متن طائرة الرئاسة الأمريكية، بينما كان ترامب متجها إلى تكساس، بأن نتائج فحوصه بمركز والتر ريد الطبي أظهرت أنه مصاب بالسرطان، وأنهم “بحاجة إلى تحديد موعد لإجراء عملية جراحية على الفور، وفق “رويترز”.

وخضع كوشنر لجراحة قبل عيد الشكر مباشرة في ذلك العام، وتمكن من إبقاء أمر إصابته بالسرطان سرًا بعيدًا عن زوجته على الرغم من عمله في البيت الأبيض.

وأشار إلى أنه تم اكتشاف السرطان في الغدة الدرقية لكوشنر في أكتوبر 2019، حيث كان مشاركًا في مناقشات حول صفقة تجارية مع الصين.

كوشنر كان مساعدًا للرئيس، وألمح في كتابه إلى دوره الواسع في كل مكان في البيت الأبيض، ومع ذلك، قال بعض قدامى العاملين في الإدارات السابقة، إن كوشنر لم يكن مسؤولًا منتخبًا، وبالتالي فليس عليه أي التزام بالكشف عن المعلومات.