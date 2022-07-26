الإحساء الأعلى بـ 46 درجة.. تعرف على درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه يتوقع استمرار الموجة الحارة، وأن درجات الحرارة العظمى تتراوح بين 27 و50 درجة مئوية، وذلك على معظم محافظات المنطقة الشرقية، إضافة إلى الأجزاء الشرقية من مناطق الرياض والقصيم والحدود الشمالية من المملكة.

كما توقع خبر الطقس، أجواءً حارة جدًا على عدد من مناطق المملكة، مع اتساع الحالة المطرية الصيفية شمالاً.

وأعلن المركز أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، كان أعلاها 46 درجة في الإحساء، بينما كانت 45 درجة في الدمام وحفر الباطن والخرج.

فيما تصل درجة الحرارة في الرياض ورفحاء ووادي الدواسر إلى 44 درجة، وفي مكة المكرمة والمدينة المنورة كانت درجة الحرارة 41 درجة، وفي الدوادمي والمجمعة وصلت إلى 43 درجة مئوية.

وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت الباحة وأبها 25 درجة مئوية.

كما توقع خبر الطقس أجواءً حارة جدًا على عدد من مناطق المملكة، مع اتساع الحالة المطرية الصيفية شمالاً.

يأتي هذا في الوقت الذي توقع فيه خبراء الطقس، أجواءً من حارة إلى حارة جدًا نهارًا، مع ارتفاع في الرطوبة وهطول أمطار من خفيفة إلى غزيرة على أجزاء من نجران وجازان وعسير ومكة والمدينة وجنوب غرب الرياض، وأنها تمتد لأجزاء من عُمان والإمارات واليمن، لافتين إلى استمرار الحالة المطرية الصيفية وأنها تتسع اليوم شمالاً، مع تساقط أمطار على أجزاء من مناطق جازان وعسير ونجران والباحة ومكة.