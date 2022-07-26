أمانة جدة تطلق خدمة تحديث الصك عبر “نفاذ”

تواصل – فريق التحرير

أعلنت أمانة محافظة جدة إطلاق خدمة تحديث الصك بإضافة اسم الحي فقط، وذلك عبر منصة نفاذ.

وكشفت الأمانة عبر صفحتها على “تويتر”، أن هذا الخدمة تأتي بهدف تسهيل الخدمات للمستفيدين، ودون الحاجة لمراجعة مبنى أمانة جدة، موضحة أن التحديث يتم من خلال الرابط الإلكتروني: services.jeddah.gov.sa

وفي سياق آخر، أعلنت أمانة محافظة جدة، إمكانية إصدار رخصة عربة متجولة عبر بوابة الخدمات الرقمية.

وتواصل أمانة جدة تقديم خدماتها للمواطنين، حين أعلنت أمس أنها ستبدأ في إشعار سكان المناطق العشوائية في حي المنتزهات، وذلك تمهيدًا لبدء أعمال الإزالة.

وكشف المتحدث باسم أمانة جدة محمد البقمي، أن لجنة الأحياء العشوائية تواصل أعمالها بإزالة الأحياء العشوائية في مدينة جدة، وقد تم إلى الآن إزالة 28 حيًا عشوائيًا من أصل 32 حيًا عشوائيًا، مشيرًا إلى أنه لم يتبق إلا 4 أحياء فقط.

وأكد أنه سيتم البدء في إرسال الإشعارات إلى الأحياء المتبقية وفق المواعيد التالية:

1 – حي المنتزهات في 23 يوليو.

2 – أحياء “قويزة – العدل – الفضل” في أغسطس.

3 – أحياء “أم السلم وكيلو 14″، سيتم إشعارها في 14 سبتمبر.