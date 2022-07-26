“الحبوب” تصرف مستحقات الدفعة السابعة لمزارعي القمح المحلي

تواصل- واس

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، عن صرف مستحقات الدفعة السابعة من مزارعي القمح المحلي، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1443 / 1444هـ، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للمؤسسة.

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (40.179.165) ريالاً، لصافي كمية (24.290) طناً، وذلك لعدد (70) مزارعاً.

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يذكر أن إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه بلغت (410.379) طن لعدد (1527) مزارعًا.

وسبق أن أتمت المؤسسة العامة للحبوب، إجراءات ترسية الدفعة الثالثة من القمح المستورد لهذا العام 2022م، بكمية 495 ألف طن للتوريد من مناشئ أوروبا، وأمريكا الشمالية والجنوبية، وأستراليا.

وأوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب، المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن موانئ المملكة مستمرة في استقبال بواخر القمح المتعاقد عليها وفق جداول التوريد المعتمدة، مبينًا أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تعزيز المخزون الإستراتيجي من القمح والحفاظ عليه عند المستويات الآمنة، وتلبية كل احتياجات شركات المطاحن من القمح.

وبيّن أن فترة وصول الدفعة الثالثة المتعاقد عليها ستكون خلال الفترة نوفمبر 2022 – يناير2023م، بواقع 8 بواخر موزعة على 3 بواخر لميناء جده الإسلامي بكمية 185 ألف طن، وعدد 3 بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية 185 ألف طن، وعدد باخرتين لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية 125 ألف طن، وقد تم دعوة 24 شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب تقدمت منها 13 شركة للمنافسة وتم الترسية على 4 شركات كانت عروضها الأقل سعرًا للشحنات المطلوبة.