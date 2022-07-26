انخفاض أسعار الذهب في المملكة اليوم

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تراجعت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الثلاثاء، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 207.61 ريال، أي ما يعادل 55.36 دولار، وجاء سعر الجرام عيار 22 بـ 190.31 ريال/ 50.75 دولار.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في المملكة نحو 181.66 ريال/ 48.44 دولار، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 155.71 ريال/ 41.52 دولار.

في حين جاء سعر أوقية الذهب “بيع” بنحو 6457.50 ريال/ 1722 دولارًا، وجاء سعر البيع بـ 6461.25 ريال/ 1723 دولارًا.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم، فيما يترقب المستثمرون حول العالم نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي بشان أسعار الفائدة .

ووفقًا لبيانات الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.12% أو ما يعادل 2.17 دولار إلى 1721.88 دولار للأوقية، وزادت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.04% أو ما يعادل 0.7 دولار لتصل إلى 1719.75 دولار للأوقية.