الثلاثاء، ٢٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٦ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
لليوم الثاني.. النفط يصعد رغم مخاوف نقص الإمدادات الأوروبية
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اقتصادية

لليوم الثاني.. النفط يصعد رغم مخاوف نقص الإمدادات الأوروبية

لليوم الثاني.. النفط يصعد رغم مخاوف نقص الإمدادات الأوروبية
١٠:٠٧:٥٥ ص، الثلاثاء، ٢٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٦ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي وسط مخاوف متزايدة من تراجع الإمدادات الأوروبية بعد أن قطعت روسيا، وهي مورد رئيس للنفط والغاز الطبيعي إلى المنطقة، إمدادات الغاز عبر خط أنابيب رئيس.

وارتفعت عقود خام برنت الآجلة لشهر سبتمبر 1.51 دولار، أو 1.4% إلى 106.66 دولار للبرميل، بعد أن قفزت 1.9% في اليوم السابق.

كما زادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر سبتمبر 1.36 دولار، أو 1.4% إلى 98.04 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت 2.1% يوم الاثنين.

وقلصت روسيا إمدادات الغاز إلى أوروبا، يوم أمس الاثنين، بعدما قالت شركة جازبروم إن الإمدادات عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 إلى ألمانيا ستنخفض إلى 20% فقط من طاقته.

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