لليوم الثاني.. النفط يصعد رغم مخاوف نقص الإمدادات الأوروبية

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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي وسط مخاوف متزايدة من تراجع الإمدادات الأوروبية بعد أن قطعت روسيا، وهي مورد رئيس للنفط والغاز الطبيعي إلى المنطقة، إمدادات الغاز عبر خط أنابيب رئيس.

وارتفعت عقود الآجلة لشهر سبتمبر 1.51 دولار، أو 1.4% إلى 106.66 للبرميل، بعد أن قفزت 1.9% في اليوم السابق.

كما زادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر سبتمبر 1.36 دولار، أو 1.4% إلى 98.04 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت 2.1% يوم الاثنين.

وقلصت روسيا إمدادات الغاز إلى أوروبا، يوم أمس الاثنين، بعدما قالت شركة جازبروم إن الإمدادات عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 إلى ألمانيا ستنخفض إلى 20% فقط من طاقته.