“سعود الطبية”: الكالسيوم مفيد للجسم لكن زيادته تؤدي إلى هذه الأضرار

تواصل- فريق التحرير

استعرضت مدينة الملك سعود الطبية، أهمية معدن الكالسيوم لجسم الإنسان، والمصادر التي يمكن الحصول عليه من خلالها.

وعدّدت مدينة الملك سعود الطبية في إنفوجراف عبر صفحتها على “تويتر”، أهمية الكالسيوم في أنه يساعد في بناء العظام والحفاظ على صحة الأسنان، وينظم تقلصات العضلات بما في ذلك ضربات القلب، كما يساعد على تحسين الدورة الدموية.

وبشأن مصادره الطبيعية، قالت إن الجسم يمكن له الحصول على الكالسيوم من تناول الزبادي قليل الدسم، والجبن الموزاريلا، وسمك السردين، والحليب الخالي من الدسم.

وحذرت المدينة من أن الزيادة في الكالسيوم تؤدي إلى آلام المعدة والإمساك والقصور الكلوي وتكلس الأوعية الدموية وحصى الكلى.