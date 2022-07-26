الجيش الأوكراني: دفاعاتنا الجوية أسقطت طائرات مسيرة روسية غربي أوديسا

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم، أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرات مسيرة روسية غربي منطقة أوديسا.

وأوضح أن دفاعاته الجوية أسقطت أيضًا، صاروخًا روسيًا كان يستهدف منطقة “إسماعيل” غربي أوديسا.

وأكد الرئيس الأوكراني، أن فرض عقوبات أشد على روسيا هو أفضل رد على ابتزازها لأوروبا بالغاز.

وأشار إلى أن حصار البحر الأسود سيؤدي إلى مجاعة في إفريقيا وفي الكثير من الدول الآسيوية، وأنه على روسيا رفع الحصار عن البحر الأسود ونثق في تركيا والأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق تصدير الحبوب، مؤكدًا أن بلاده ستبدأ تصدير الحبوب حتى تثبت للجميع أنها لا تمنع خروج المحاصيل والحبوب لمساعدة الملايين حول العالم.

وكشف وزير البنية التحتية الأوكراني، أن كييف ستوقف صادرات الحبوب في حال رصدنا أي تهديدات روسية في البحر الأسود.

يأتي هذا في الوقت الذي حذرت فيه وزارة الخارجية الروسية، نظام زيلينسكي من الاستفزازات المتواصلة والتضليل بشأن محطة الطاقة النووية في زابوروجي، لافتة إلى أن داعمي نظام كييف يتحملون بالتساوي معه المسؤولية عن جرائم الجيش الأوكراني.