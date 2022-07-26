عرّضوا أنفسهم للغرق.. الشرطة العمانية تستوقف أربعة مواطنين لتعمدهم عبور أحد الأودية (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة محافظة جنوب الباطنة بسلطنة عمان، أنها استوقفت أربعة مواطنين لتعمدهم عبور أحد الأودية بمنطقة وادي بني غافر في ولاية الرستاق.

وأوضحت – حسب صحيفة “المدينة” – أن المواطنين عرضوا أنفسهم للخطر، وأنها تستكمل الإجراءات القانونية بحقهم لإحالتهم إلى الجهات القضائية.

وأوضحت الشرطة عبر حسابها في تويتر، قائلة: ”قيادة شرطة محافظة جنوب الباطنة تستوقف أربعة مواطنين لتعمدهم عبور أحد الأودية بمنطقة وادي بني غافر في ولاية الرستاق معرضين أنفسهم للخطر“.

وأرفقت الشرطة بيانها، بمقطع فيديو لحظة عبور سيارة للوادي، قبل أن يفقد السائق السيطرة، مشيرة إلى أن هذه الواقعة تحدث بعد عدد من حوادث الغرق التي شهدتها سلطنة عمان مؤخرًا.

يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه عدة مناطق عمانية سيولاً جارفة، وأمطارًا غزيرة، وبرديات عقب العواصف المطرية، ومنها في ولاية إبراء بمحافظة شمال الشرقية.

من جانبها توقعت هيئة الأرصاد العُمانية، استمرار فرص تكون السحب وهطول أمطار رعدية متفرقة مصحوبة أحيانًا برياح هابطة نشطة على جبال الحجر والمناطق المجاورة.

وتتعرض معظم مناطق سلطنة عمان لعاصفة مطرية شديدة بدأت منذ أيام، مع تساقط الأمطار نتيجة تكون السحب الممطرة التي تؤدي إلى جريان السيول في بعض المناطق، وتدفق الشلالات خاصة على المرتفعات.