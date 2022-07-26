حريق ضخم في مستودع نفط روسي عقب قصف أوكراني لإقليم دونيتسك

تواصل- فريق التحرير

قالت وكالة تاس الروسية، اليوم الثلاثاء، إن حريقا كبيرا اندلع بمستودع نفط بإقليم دونيتسك بعد قصف أوكراني، وفق خبر عاجل أذاعته قناة العربية.

وتسلمت أوكرانيا أول دبابات مضادة للطائرات من طراز “جيبارد” من ألمانيا، حسبما أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريسنيكوف للتلفزيون الأوكراني، أمس الاثنين.

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وأوضح الوزير أن أول 3 دبابات من طراز “جيبارد” وصلت رسميًا أمس، مضيفًا أنه تم أيضًا تسلم عشرات الآلاف من الطلقات.

وتُسلّم ألمانيا 12 دبابة أخرى من الطراز نفسه لأوكرانيا بناء على اتفاق تسليم أُبرم مع وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت في مايو الماضي.

وتعتبر صفقة الدبابات هي الشحنة الثانية من الأسلحة الثقيلة التي تسلمها ألمانيا إلى أوكرانيا، بعدما سلمت الحكومة الألمانية بالفعل 7 قطع مدفعية ثقيلة ذاتية الدفع من طراز “هاوتزر 2000″، والتي يبلغ مداها 40 كيلومترًا.

كان المستشار الألماني أولاف شولتز، قال إن الاتحاد الأوروبي لن يرفع العقوبات التي يفرضها على روسيا بشأن الوضع في أوكرانيا، في حال وقعت موسكو وكييف معاهدة سلام بشروط روسيا.

وأضاف – في مقال كتبه لصحيفة “فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج”، وأوردت وكالة أنباء “تاس” الروسية مقتطفات منه – “جزء من الواقع الجديد هو أن الاتحاد الأوروبي قد توحد أيضًا، لقد رد على العدوان الروسي بالإجماع وفرض عقوبات قاسية على نحو غير مسبوق”، قائلاً “كنا نعلم منذ البداية أنه من المحتمل أن نضطر إلى الإبقاء على هذه العقوبات لفترة طويلة”.