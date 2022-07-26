الحدود الشمالية: معالجة حوالي 100 ألف متر مسطحات خضراء من التشوهات البصرية

تواصل – واس:

عالجت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية ابن شريم خلال النصف الأول من العام الجاري 2022م “، أكثر من 96,000 م2 من الحدائق والمسطحات الخضراء ومعالجة التشوهات البصرية لتحسين جودة الحياة.

كما نفذت 96 جولة رقابية على المنشآت الغذائية والتجارية، وصيانة 82 من أعمدة الإنارة التالفة، واستبدال 310 أمتار من الأرصفة المتهالكة مع طلائها، إضافة إلى رفع 168 م3 المخلفات الإنشائية.

وأكدت بلدية ابن شريم أن الأعمال متواصلة؛ لتحقيق الأهداف المرجوة من خطة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري وتحسين جودة الحياة.

وتنشط أمانة منطقة الحدود الشمالية، في تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين، في المجالات كافة، وتضع ضمن أولوياتها تحسين جودة الحياة، وإعمار المنشآت والمرافق.